Ventuno secondi di disumanità: la sentenza che condanna l’aggressore del ragusano Davide Cavallo a Milano

MILANO, 05 Giugno 2026 – A Milano, sotto i portici di viale Monte Grappa, una notte di ottobre ha cambiato per sempre la vita di Davide Cavallo, giovane studente universitario originario di Ragusa. È stato il teatro di un’aggressione brutale durata appena ventuno secondi. Ventuno secondi che hanno distrutto un futuro, travolto una famiglia e lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha letto le motivazioni della sentenza.

Il giudice Alberto Carboni, nel condannare Alessandro Chiani a vent’anni di carcere per tentato omicidio e rapina, ha scritto parole che pesano come pietre:

“Le parole di Chiani e degli altri ragazzi consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità.”

Non è solo la violenza dell’atto a sconvolgere, ma l’assenza di qualsiasi emozione successiva. Nessuno dei presenti, raccontano le carte giudiziarie, manifestò stupore o preoccupazione nel sapere che Davide stava lottando tra la vita e la morte. Nessuno si fermò a pensare che quel ragazzo, poco più che ventenne, rischiava di non camminare più.

Il giudice sottolinea un dettaglio che diventa chiave per comprendere la profondità della tragedia: “Ciò che rileva è la mancanza di stupore per il fatto che la vittima si trovava in pericolo di vita.”

Quando Chiani venne informato delle drammatiche conseguenze delle sue azioni, la sua reazione fu quella di continuare a ridere. Una frase intercettata dagli inquirenti si rivela terribile nella sua semplicità: “Non so perché, però continuo a ridere.” Per il magistrato, è il segno inequivocabile di un comportamento che “si pone oltre le soglie più estreme di freddezza e cinismo”.

Davide Cavallo oggi vive con ferite che non si rimargineranno mai. Le conseguenze dell’aggressione richiederanno assistenza medica e riabilitazione per tutta la vita. Il tribunale ha disposto una provvisionale di 500mila euro per sostenere le prime spese della famiglia, ma lo stesso giudice ha messo nero su bianco che “non esiste cifra capace di compensare ciò che è stato perduto”. Non c’è somma di denaro, infatti, che possa restituire la serenità a chi ha visto un figlio sospeso tra la vita e la morte, né cancellare la devastazione esistenziale che un minuto di crudeltà ha causato.

La tragedia non si esaurisce sulla vittima diretta. I genitori e il fratello di Davide hanno dovuto ridefinire interamente le proprie vite per assisterlo ogni giorno, convivendo con l’angoscia di chi ha visto la speranza frantumarsi all’improvviso. “La gravità della situazione clinica di Davide ha stravolto l’esistenza dei familiari”, scrive il giudice, riassumendo il dolore di un intero nucleo familiare travolto da quella notte di inaudita violenza.

Nelle motivazioni della sentenza trova spazio anche la posizione del coimputato Ahmed A., condannato a dieci mesi per omissione di soccorso.

Ma il cuore della vicenda resta la domanda antropologica che attraversa ogni pagina del faldone e che va ben oltre il perimetro del diritto: come si arriva a ridere davanti alla sofferenza di una persona che sta lottando per sopravvivere? È un interrogativo che non riguarda solo un’aula di tribunale, ma la società intera. Dietro quei ventuno secondi di crudeltà si nasconde la perdita totale di empatia, una disumanità che si insinua nelle pieghe della quotidianità. Le parole del giudice Carboni suonano allora come un monito collettivo: la giustizia può punire, ma solo la coscienza può insegnare a non ridere mai davanti al dolore.

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