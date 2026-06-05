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Politica | Vittoria

Nuove assunzioni al Comune di Vittoria: firmati i contratti per sette dipendenti

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Vittoria, 05 giugno 2026 – Prosegue il percorso di rafforzamento della macchina amministrativa del Comune di Vittoria. Nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sono stati sottoscritti i contratti di lavoro di sette nuovi dipendenti che andranno a potenziare settori strategici dell’Ente.
Nel dettaglio, sono state assunte quattro assistenti sociali che saranno impiegate nell’ambito dei servizi sociali comunali, due nuove unità destinate al Corpo di Polizia Locale e un autista di scuolabus che contribuirà a garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico.
Alla firma dei contratti erano presenti il Sindaco Francesco Aiello, gli assessori competenti, il Segretario Generale e i dirigenti dei settori interessati.
L’inserimento delle nuove figure professionali consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai cittadini, rafforzando ambiti particolarmente delicati e importanti quali il sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione, la sicurezza urbana e i servizi scolastici.
“Ogni nuova assunzione rappresenta un investimento sul futuro della città – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello –. Dopo anni di difficoltà e di progressivo depauperamento del personale comunale, continuiamo a lavorare per ricostruire una macchina amministrativa efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. Le assistenti sociali, il personale della Polizia Locale e il nuovo autista svolgeranno funzioni fondamentali per garantire servizi sempre più efficaci e vicini ai cittadini”.
L’Amministrazione comunale rivolge ai nuovi dipendenti il proprio benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso professionale al servizio della città di Vittoria.

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