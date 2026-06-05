Sicurezza sul lavoro al Comune di Modica, Forza Italia replica a Nigro: “Nessun vuoto, il Responsabile c’è ed è operativo”

MODICA, 05 Giugno 2026 – La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema troppo serio per essere prestato alla polemica politica superficiale. Con questo spirito, i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia a Modica intervengono con fermezza per replicare alla nota diffusa dal consigliere d’opposizione Paolo Nigro, incentrata sulla presunta assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) all’interno delle strutture municipali. L’obiettivo della maggioranza è riportare l’intera discussione sul binario della realtà, opponendo ai dubbi sollevati la concretezza dei fatti e degli atti amministrativi ufficiali.

Dal punto di vista documentale, la ricostruzione offerta da Forza Italia smentisce categoricamente qualsiasi tipo di vuoto normativo o gestionale. Il Comune di Modica, infatti, risulta regolarmente dotato della figura del RSPP, grazie a un iter burocratico avviato già in piena estate. Con un protocollo datato 30 luglio 2024, il Sindaco ha dato il via al procedimento formale per il rinnovo dell’incarico, richiedendo la disponibilità del professionista precedentemente individuato a ricoprire il ruolo per il triennio successivo. Questa disponibilità è stata formalmente acquisita appena ventiquattr’ore dopo, il 31 luglio. Successivamente, con la determina sindacale siglata il 10 settembre 2024, l’incarico è stato conferito in via ufficiale con una decorrenza chiara e definita, che va dal 1° ottobre 2024 fino al 30 settembre 2027.

La presenza di decreti e scadenze così precise azzera, secondo i consiglieri azzurri, ogni ipotesi di irregolarità tra gli uffici di Palazzo San Domenico. Non esiste alcuna scopertura in una funzione così delicata come quella della prevenzione e della tutela della salute dei lavoratori, il che rende le accuse dell’opposizione del tutto prive di fondamento giuridico e amministrativo.

Pur riconoscendo che il ruolo della minoranza sia non solo legittimo, ma fondamentale all’interno delle istituzioni, e che l’attività di controllo rappresenti una prerogativa essenziale del mandato consiliare, Forza Italia esprime rammarico per il metodo utilizzato. La maggioranza sottolinea come, proprio per la delicatezza del tema trattato, sarebbe stato decisamente più auspicabile e istituzionalmente corretto verificare preventivamente gli atti e la documentazione custodita dagli uffici comunali prima di formulare accuse pubbliche. Lanciare allarmi infondati, infatti, rischia soltanto di generare inutili e ingiustificate preoccupazioni sia tra i cittadini che tra i dipendenti dell’Ente, che invece hanno il diritto di lavorare in un clima di serenità.

La replica si chiude con la riaffermazione della linea politica della coalizione che sostiene la giunta. I consiglieri di Forza Italia ribadiscono l’intenzione dell’Amministrazione e della stessa maggioranza di continuare a operare all’insegna della massima trasparenza e nel solco del pieno rispetto delle normative vigenti. L’invito finale, rivolto a tutto il consesso civico, è quello di abbandonare i pretesti ideologici per concentrare l’azione politica e il lavoro quotidiano esclusivamente sulle questioni concrete e urgenti che riguardano lo sviluppo e il benessere della città di Modica.

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