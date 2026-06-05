Contrada Camemi, il Libero Consorzio ibleo a supporto del Comune per migliorare la sicurezza stradale

Ragusa, 05 giugno 2026 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa segue con attenzione le problematiche legate alla sicurezza stradale nell’area di Contrada Camemi e, pur trattandosi di un centro abitato la cui regolamentazione del traffico compete al Comune di Ragusa, si è attivato per supportare l’ente comunale nell’individuazione e nell’attuazione di una serie di interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.

“Siamo pienamente consapevoli delle preoccupazioni espresse dai residenti di Contrada Camemi e abbiamo ritenuto necessario attivarci immediatamente per dare un contributo concreto alla soluzione delle problematiche segnalate”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari. “La futura realizzazione della rotatoria rappresenta la risposta strutturale e definitiva a una criticità che si trascina da tempo, ma nel frattempo è fondamentale mettere in campo ogni intervento utile a migliorare le condizioni di sicurezza. Per questo abbiamo lavorato in stretta collaborazione con il Comune di Ragusa, con i cittadini e con tutti i soggetti coinvolti, affinché le misure già individuate possano essere realizzate nel più breve tempo possibile e offrire benefici concreti al territorio”, aggiunge la Presidente.

La soluzione definitiva è già in fase di progettazione e riguarda la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SP 25 e la SP 37, un intervento che consentirà di eliminare le attuali criticità e rendere più sicura la circolazione nell’area di Camemi. Nel frattempo, grazie al confronto costante con i residenti e alla collaborazione con il Comune di Ragusa, sono state avviate una serie di azioni immediate. Entro la prossima settimana sarà installato un Velobox, già acquistato da tempo dal LCC e autorizzato con apposita ordinanza comunale, che svolgerà un’importante funzione di deterrenza contro l’eccesso di velocità.

Sono inoltre in corso gli interventi per il ripristino e il potenziamento della segnaletica stradale. A seguito di un incontro con i rappresentanti di Interconnect Malta, società impegnata nella realizzazione dell’elettrodotto di collegamento tra Italia e Malta, è stata confermata la reinstallazione nelle prossime settimane della segnaletica di rallentamento in prossimità dell’intersezione. Parallelamente, il Libero Consorzio ha già disposto il ripristino della segnaletica dell’intero incrocio per migliorare ulteriormente la sicurezza degli utenti della strada.

Tutte le attività già programmate troveranno concreta attuazione nelle prossime settimane, con l’obiettivo di fornire risposte tempestive alle esigenze manifestate dai residenti e di incrementare il livello di sicurezza dell’area in attesa della realizzazione della rotatoria, destinata a rappresentare la soluzione definitiva alle criticità esistenti.

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