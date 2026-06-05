Autovelox su SP25 e SP60, PD Ragusa: “Basta rinvii. Il Comune li installi subito o saremo al fianco della protesta dei cittadini”

Ragusa, 05 giugno 2026 – “Quanti incidenti devono ancora verificarsi prima che l’amministrazione comunale decida di agire?”.

Lo chiedono i consiglieri comunali del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese (capogruppo), Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, dopo l’ennesimo incidente avvenuto a Camemi, lungo la SP25, che ha riacceso la preoccupazione e la rabbia dei residenti.

“Da oltre un anno – dichiarano i consiglieri del PD – chiediamo l’installazione degli autovelox nei tratti della SP25 e della SP60 individuati dal decreto prefettizio. Lo abbiamo fatto attraverso mozioni, interrogazioni, comunicazioni in Consiglio comunale e ripetuti interventi pubblici. Abbiamo segnalato più volte la pericolosità di queste arterie e la necessità di adottare misure concrete per contrastare l’eccesso di velocità. Purtroppo siamo rimasti inascoltati”.

Il Partito Democratico ricorda come sulla SP60, al chilometro 4, si sia verificato pochi mesi fa un incidente mortale e come lungo entrambe le strade continuino a registrarsi episodi che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti, motociclisti e residenti.

“Non stiamo parlando di cavilli burocratici o di questioni amministrative secondarie. Stiamo parlando della sicurezza delle persone e della tutela della vita umana. Per questo riteniamo incomprensibile e ingiustificabile il ritardo accumulato dall’amministrazione comunale”.

Secondo il PD, oggi non esistono più alibi. “Al decreto prefettizio, che già consentiva di procedere, si aggiunge il nuovo decreto ministeriale che definisce il quadro normativo relativo all’omologazione e alle verifiche degli autovelox. La procedura europea si è conclusa senza rilievi e il provvedimento è sostanzialmente pronto per l’adozione definitiva. Chi continua a sostenere che mancano le condizioni per installare questi dispositivi non ha più argomenti credibili”.

I consiglieri Calabrese, Podimani e Chiavola lanciano quindi un ultimatum politico all’amministrazione Cassì: “Chiediamo che si proceda immediatamente all’installazione degli autovelox nei punti individuati dalla Prefettura. Non accetteremo ulteriori rinvii mentre continuano a verificarsi incidenti e cresce la preoccupazione dei cittadini. Se nelle prossime settimane non arriveranno risposte concrete – concludono – saremo al fianco dei residenti di Camemi, Puntarazzi e di tutti i cittadini che chiedono più sicurezza sulle nostre strade, promuovendo iniziative pubbliche e forme di mobilitazione per ottenere ciò che l’amministrazione continua a non garantire”.

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