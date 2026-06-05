Cimitero storico di Modica: il Comitato accusa la Sindaca di “solipsismo” e chiede un Tavolo Tecnico urgente

MODICA, 05 Giugno 2026 – Il caso del Cimitero storico di Modica si arricchisce di un nuovo, teso capitolo. Il Comitato per la Tutela del Cimitero Storico, guidato da Piergiorgio Barone, ha inviato una dura nota formale alla Sindaca Maria Monisteri e all’Assessore ai Servizi Cimiteriali Saro Viola, chiedendo la convocazione immediata e senza ulteriori rinvii del Tavolo Tecnico. Sullo sfondo, la gestione dei fondi regionali — stimati in circa due milioni di euro — necessari a mettere in sicurezza le edicole funerarie sociali delle cooperative “Circolo Di Vittorio” e “SS. Sacramento”, da anni transennate e a costante rischio crollo.

L’affondo del Comitato nasce da un cortocircuito istituzionale. Lo scorso 20 aprile, in un incontro ufficiale nella Sala “Spadaro” di Palazzo San Domenico, era stata concordata una strategia unitaria: unire le forze tra Amministrazione, Comitato e l’intera deputazione regionale iblea per fare pressione sul Governo palermitano. Nelle ultime settimane, però, la Sindaca Monisteri ha scelto di muoversi in solitaria, volando a Palermo per conferire da sola con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Un “salto in avanti” che il Comitato non ha gradito, definendolo una violazione degli impegni presi che ha di fatto svuotato di significato il Tavolo Tecnico, riducendo la partecipazione dei cittadini a un mero simulacro teorico.

A surriscaldare gli animi sono state anche le successive dichiarazioni pubbliche della prima cittadina, la quale avrebbe giustificato il blitz solitario a Palermo affermando di essersi mossa da sola perché “sfiduciata” dal Comitato stesso. La replica dei rappresentanti dei cittadini è netta e non lascia spazio a interpretazioni:

“Riteniamo che in politica la pianificazione e il progetto debbano sempre prescindere dal sentimento. Il sentimento — inteso come pietas ed ethos civico — appartiene semmai all’azione ultradecennale dei parenti dei defunti, costretti a subire lo spettacolo delle transenne, e non alle dinamiche istituzionali -dice Piergiorgio Barone.”

Il Comitato chiede quindi di azzerare le polemiche emotive e tornare alla concretezza della programmazione. La richiesta è quella di un incontro urgente, da calendarizzare rigorosamente di giovedì o venerdì per permettere la presenza della deputazione iblea al completo. Gli onorevoli Ignazio Abbate, Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Di Pasquale hanno infatti già manifestato la volontà di superare gli steccati ideologici e le logiche di fazione (maggioranza contro opposizione) per fare fronte comune sulla sicurezza del cimitero modicano.

L’Amministrazione non potrà presentarsi a mani vuote. Il Comitato esige risposte chiare e, soprattutto, documenti alla mano. Tre sono i nodi che la Sindaca e l’Assessore Viola dovranno sciogliere davanti al Tavolo Tecnico i passaggi formali che hanno portato al Progetto di fattibilità tecnica basato sulle prescrizioni di Genio Civile e Protezione Civile dello scorso marzo, i motivi scritti per cui l’Ufficio Tecnico Comunale ha dichiarato l’impossibilità di adempiere alla redazione del progetto di massima, dopo la direttiva di affidamento ricevuta e i dettagli reali sulla promessa di finanziamento da due milioni di euro fatta dal Presidente Schifani: il Comitato vuole sapere, carte alla mano, se l’impegno sia stato formalizzato per iscritto o se sia rimasto al livello di un accordo verbale.

La palla passa ora a Palazzo di Città. La richiesta del Comitato per la Tutela del Cimitero Storico non è solo un atto di vigilanza civica, ma un richiamo alla responsabilità per un’emergenza che tocca da vicino la memoria, la sicurezza e la dignità dell’intera comunità modicana.

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