Scicli. La Consigliera Buscema(Iv) illustra le novità riguardanti l’isola ecologica

Scicli, 05 giugno 2026 – A Scicli prende forma una nuova iniziativa dedicata alla gestione dei rifiuti e alla valorizzazione delle strutture ricettive del territorio. La consigliera comunale Marianna Buscema, rappresentante di Italia Viva – Casa Riformista, parla dell’avvio della fase sperimentale del progetto legato all’isola ecologica, che coinvolgerà in particolare le strutture extra-alberghiere, come case vacanze e B&b, nel periodo estivo.

Grazie a una tessera personale che sarà rilasciata ai titolari delle strutture, sarà possibile conferire direttamente i rifiuti presso l’isola ecologica, evitando accumuli e disagi legati ai tempi di raccolta. Ogni tessera sarà associata a un codice identificativo che consentirà di accedere al servizio in modo tracciato e ordinato. «Si tratta di un passo avanti concreto – spiega la consigliera Buscema – perché permetterà ai gestori di strutture turistiche di mantenere pulizia e decoro anche nei giorni di maggiore affluenza. Spesso, tra l’arrivo e la partenza dei clienti, si accumulano sacchi e materiali che non possono essere conferiti subito. Con questo sistema, invece, si potrà agire in autonomia, garantendo un servizio efficiente e una città più accogliente». Buscema sottolinea che l’iniziativa nasce con spirito sperimentale ma con l’obiettivo di diventare un modello stabile di gestione intelligente dei rifiuti. «Il Comune sta lavorando – aggiunge – per garantire un servizio e toccherà agli operatori adoperarsi per rendere Scicli un esempio di buona amministrazione ambientale. A breve saranno comunicate le modalità per richiedere la tessera e i criteri di accesso. È un progetto che guarda al futuro, alla sostenibilità e alla collaborazione tra cittadini e istituzioni. L’isola ecologica non è solo un servizio, ma un segnale di civiltà e di rispetto per il territorio. Bisogna continuare a operare per migliorare la qualità della vita e per rendere Scicli sempre più bella e funzionale».

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