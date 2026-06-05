  • 5 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Giugno 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. La Consigliera Buscema(Iv) illustra le novità riguardanti l’isola ecologica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 05 giugno 2026 – A Scicli prende forma una nuova iniziativa dedicata alla gestione dei rifiuti e alla valorizzazione delle strutture ricettive del territorio. La consigliera comunale Marianna Buscema, rappresentante di Italia Viva – Casa Riformista, parla dell’avvio della fase sperimentale del progetto legato all’isola ecologica, che coinvolgerà in particolare le strutture extra-alberghiere, come case vacanze e B&b, nel periodo estivo.
Grazie a una tessera personale che sarà rilasciata ai titolari delle strutture, sarà possibile conferire direttamente i rifiuti presso l’isola ecologica, evitando accumuli e disagi legati ai tempi di raccolta. Ogni tessera sarà associata a un codice identificativo che consentirà di accedere al servizio in modo tracciato e ordinato. «Si tratta di un passo avanti concreto – spiega la consigliera Buscema – perché permetterà ai gestori di strutture turistiche di mantenere pulizia e decoro anche nei giorni di maggiore affluenza. Spesso, tra l’arrivo e la partenza dei clienti, si accumulano sacchi e materiali che non possono essere conferiti subito. Con questo sistema, invece, si potrà agire in autonomia, garantendo un servizio efficiente e una città più accogliente». Buscema sottolinea che l’iniziativa nasce con spirito sperimentale ma con l’obiettivo di diventare un modello stabile di gestione intelligente dei rifiuti. «Il Comune sta lavorando – aggiunge – per garantire un servizio e toccherà agli operatori adoperarsi per rendere Scicli un esempio di buona amministrazione ambientale. A breve saranno comunicate le modalità per richiedere la tessera e i criteri di accesso. È un progetto che guarda al futuro, alla sostenibilità e alla collaborazione tra cittadini e istituzioni. L’isola ecologica non è solo un servizio, ma un segnale di civiltà e di rispetto per il territorio. Bisogna continuare a operare per migliorare la qualità della vita e per rendere Scicli sempre più bella e funzionale».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube