Scicli. Il sindaco Marino incontra l’amministratore delegato di Iblea Acque Stefano Guccione

Scicli, 04 giugno 2026 – Un confronto lungo, approfondito, articolato sulle questioni che riguardano i servizi ai cittadini e quelli al Comune di Scicli.

Si è tenuto stamani nella sala giunta del Municipio un incontro tra il sindaco Mario Marino e l’amministratore delegato di Iblea Acque, ing. Stefano Guccione.

Sul tappeto sia la garanzia dei servizi ai cittadini, con il mantenimento dello sportello settimanale nella sede della protezione civile in contrada Zagarone ogni venerdì mattina, sia l’implementazione dei dati relativi alla posizione dei singoli contribuenti sul sito internet della Società per azioni a partecipazione pubblica.

Per quel che concerne il rapporto fra Iblea Acque e il Comune è stato assicurato dalla società l’avvio delle procedure di volturazione delle utenze elettriche necessarie all’erogazione del servizio idrico e fognario rimasto in capo al Comune, nonché offerte rassicurazioni sull’imminente elaborazione di un piano di rientro dal debito fin qui accumulato a tale titolo da Iblea Acque nei confronti dell’Ente.

Nei mesi scorsi il Comune si è dotato peraltro di moderni contatori idrici che permettono una misurazione attendibile e non più forfettaria dei consumi degli edifici comunali, fra cui anche le scuole

Salva