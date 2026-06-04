Fiamme ad Acate, paura nel primo pomeriggio: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

ACATE, 04 Giugno 2026 – Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno 2026, nel territorio di Acate, a causa di un incendio che ha tenuto impegnati i soccorritori per diverse ore. L’allarme è scattato repentinamente e, secondo le prime informazioni diffuse dal giornalista Franco Assenza, il rogo è stato affrontato e tempestivamente domato grazie all’efficace intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, giunti sul posto con i propri mezzi d’andata.

Insieme alle squadre di pompieri, l’area dell’emergenza è stata raggiunta dai Carabinieri della Stazione di Acate e dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vittoria. Le forze dell’ordine si sono occupate di garantire la sicurezza della zona, supportando le delicate operazioni di spegnimento e avviando contestualmente i primi rilievi necessari a fare luce sull’accaduto. L’evento è stato documentato visivamente dagli scatti e dalle riprese di Daniele Campagnolo, fotoreporter e videomaker particolarmente attivo sul territorio ibleo e noto per la sua copertura dei principali fatti di cronaca locale.

Al momento rimangono ancora da chiarire diversi dettagli cruciali sulla natura del sinistro. Non è stata infatti ancora resa nota l’esatta localizzazione del rogo, del quale non si conosce la precisa natura, sia esso divampato all’interno del perimetro urbano, in un’area di campagna o nei pressi della zona industriale del paese. Restano avvolte nell’incertezza anche le cause scatenanti che hanno dato origine alle prime scintille.

Il bilancio finale dell’evento è fortunatamente rassicurante. Grazie alla rapidità e alla coordinazione della macchina dei soccorsi, non si registrano feriti o intossicati tra la popolazione locale, né si segnalano danni di particolare gravità alle strutture o alle proprietà private circostanti. La situazione è tornata sotto controllo dopo il completamento delle operazioni di bonifica e la definitiva messa in sicurezza dell’intera area interessata dalle fiamme.

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