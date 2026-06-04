A Ragusa le voci delle Madri Costituenti per celebrare gli 80 anni del voto alle donne

Ragusa, 04 giugno 2026 – In occasione dell’80° anniversario del voto alle donne (1946-2026), il Comune di Ragusa e la Consulta Comunale Femminile promuovono un percorso dedicato alle ventuno Madri Costituenti, le donne che contribuirono alla nascita della Repubblica italiana e alla scrittura della Costituzione.

L’appuntamento, dal titolo “Madri della Repubblica – Voci che ci hanno dato voce”, si svolgerà domenica 7 giugno alle ore 11.00 ai Giardini Iblei di Ragusa Ibla e vedrà la partecipazione delle istituzioni cittadine, dell’Assessorato alle Pari Opportunità, della Consulta Femminile e della Compagnia Teatrale Godot.

A ottant’anni da quel 2 giugno 1946 che segnò l’ingresso delle donne nella vita democratica del Paese come elettrici e come protagoniste delle istituzioni, Ragusa rende omaggio alle ventuno Costituenti che portarono nell’Assemblea il contributo delle donne italiane, lasciando un’impronta decisiva nei principi di uguaglianza, dignità, lavoro, pace e partecipazione che ancora oggi costituiscono il fondamento della nostra convivenza civile.

Cuore della manifestazione sarà la rappresentazione teatrale “Madri della Repubblica – Voci che ci hanno dato voce”, realizzata dalla Compagnia Teatrale Godot su un testo originale scritto dalla Presidente della Consulta Femminile, Gianna Miceli, e dalla scrittrice Luana Pluchino. Attraverso parole, testimonianze e richiami agli interventi delle Costituenti, lo spettacolo restituirà voce e presenza alle donne che contribuirono a scrivere alcune delle pagine più alte della storia democratica italiana.

La celebrazione proseguirà con l’attraversamento del Viale delle Madri Costituenti, inaugurato nel 2025 grazie all’impegno della Consulta Femminile, fino al momento più simbolico della giornata: la scopertura della nuova targa commemorativa che riporterà i nomi delle ventuno le Madri Costituenti.

“Sarà un gesto dal forte valore civile e culturale. Se il Viale ha rappresentato il primo riconoscimento pubblico dedicato collettivamente alle donne della Costituente – spiega il sindaco, Peppe Cassì – la nuova targa restituisce oggi identità e visibilità a ciascuna di loro, affinché i loro nomi possano entrare stabilmente nella memoria della città e delle nuove generazioni.”

“Le pari opportunità si costruiscono anche attraverso i simboli, i luoghi e le parole che una comunità sceglie di custodire. – dichiara Elvira Adamo, assessora alle Pari opportunità – Dedicare un momento pubblico alle Madri Costituenti significa riaffermare il valore della presenza femminile nella storia istituzionale del nostro Paese e dare il giusto riconoscimento a un contributo fondamentale nella costruzione della democrazia italiana.

Questa iniziativa vuole essere soprattutto un’occasione di incontro tra memoria e futuro: non una celebrazione formale, ma un invito a riflettere sul significato della partecipazione democratica, dell’autonomia e della responsabilità collettiva. Le donne della Costituente hanno aperto strade nuove con determinazione e senso dello Stato, lasciando un’eredità culturale e civile che continua ancora oggi a orientare il nostro cammino.”

“Non esiste memoria senza nomi e non esiste riconoscimento senza conoscenza”, afferma la presidente della Consulta Femminile, Gianna Miceli. “A ottant’anni dal voto alle donne vogliamo ricordare non soltanto ciò che le Madri Costituenti hanno fatto, ma chi sono state: donne che hanno saputo trasformare la conquista del diritto di voto in partecipazione politica e in diritti per tutte e tutti. Riportare oggi i loro nomi sulla targa del Viale significa restituire loro il posto che meritano nella memoria pubblica e offrire alle nuove generazioni esempi concreti di impegno civile, competenza e coraggio”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta Comunale Femminile per valorizzare il ruolo delle donne nella storia democratica del Paese, con l’obiettivo di rendere sempre più visibile il contributo delle donne alla storia civile, culturale e democratica del nostro Paese.

Salva