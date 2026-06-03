Ragusa celebra il Maestro Carmelo Cappello: oggi la consegna delle opere restaurate e dei nuovi spazi espositivi

Un appuntamento speciale con l’arte, la memoria e il futuro culturale della città: mercoledì 3 giugno, alle ore 20:00, tutta la cittadinanza è invitata in Piazza Matteotti e al Palazzo di Città

Ragusa, 03 giugno 2026 – ‘Carmelo Cappello – Passato, presente e futuro’, sarà una serata dedicata alla consegna ufficiale delle opere restaurate del grande Maestro e alla presentazione del progetto dei nuovi spazi espositivi che ospiteranno la Civica Raccolta.

“Restituire alla fruizione pubblica le opere restaurate di Carmelo Cappello – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – non significa soltanto preservare la memoria di un illustre concittadino, ma anche riaffermarne l’identità artistica nel cuore di Ragusa. La scelta di ospitare la collezione nei bassi del Palazzo Municipale, dove fino a qualche mese fa si trovava l’anagrafe, è testimone sia della volontà di accogliere la collezione nella casa di tutti i ragusani e sia di creare una continuità artistica con le opere della vicina Piazza”.

“Il progetto che presenteremo, con cui la Civica Raccolta vivrà all’interno del Palazzo di Città – aggiunge l’assessore al

Centro storico Giovanni Gurrieri – è una scelta strategica che si inserisce in una più ampia visione di rivitalizzazione del cuore urbano, trasformando le sedi istituzionali in veri e propri centri culturali aperti e pulsanti.”

Il programma della manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Cassì, del sovrintendente Antonino De Marco, dell’assessore Gurrieri e di Alfredo Cappello per l’omonimo Archivio.

Successivamente verranno illustrati i dettagli dei progetti che hanno visto una sinergica collaborazione tra diverse realtà locali. Il Rotary Club Ragusa Hybla Heraea presenterà l’intervento sul bassorilievo cittadino, mentre gli alunni e i docenti del Liceo Artistico Galileo Ferraris racconteranno il progetto legato alla fontana della Rinascita, arricchito dalla proiezione del documentario prodotto dall’Ecomuseo CARAT.

Infine, l’architetto Fabrizio Occhipinti Amato e l’esperta alla Cultura Clorinda Arezzo illustreranno il futuro assetto espositivo a Palazzo di Città, integrato dagli interventi tecnici della restauratrice Amalia Criscione e dell’architetto Emanuele Leggio.

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