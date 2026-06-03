Maxi operazione interforze in Provincia di Ragusa in maggio. Centinaia di controlli e 9 espulsioni

03 Giugno 2026 – Un’azione coordinata e capillare per presidiare il territorio, contrastare lo spaccio di stupefacenti e arginare l’immigrazione clandestina. È questo il bilancio delle attività straordinarie di controllo che, nel corso del mese di maggio 2026, hanno visto in campo la Polizia di Stato in stretta sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. L’operazione, che ha interessato diversi Comuni della provincia di Ragusa, si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e vigilanza coordinate dalla Questura, con l’obiettivo fondamentale di garantire il rispetto della legalità e accrescere la sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini. Le attività non si sono limitate ai soli posti di blocco stradali, ma hanno puntato i riflettori anche sul tessuto urbano e abitativo. In particolare, i controlli hanno interessato diversi complessi di edifici nei centri storici, con un focus mirato a verificare la corretta destinazione d’uso degli immobili, l’effettiva presenza degli aventi diritto all’interno delle abitazioni, la regolarità dei contratti di locazione, il corretto allacciamento delle utenze domestiche. Per il compimento di queste delicate verifiche, il dispositivo interforze si è avvalso del supporto strategico del personale tecnico dell’Enel e della Polizia Locale di Comiso.

L’impiego massiccio di forze sul campo — che ha visto alternarsi circa 130 operatori tra le diverse divise — ha permesso di monitorare capillarmente il territorio, registrando i seguenti risultati complessivi:

65 posti di controllo effettuati;

1.235 persone identificate;

640 veicoli controllati;

25 infrazioni al Codice della Strada contestate;

9 cittadini stranieri espulsi, di cui 4 accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio;

7 esercizi pubblici sottoposti a controllo.

Una parte significativa del piano di intervento ha riguardato la verifica amministrativa e di sicurezza dei locali della movida e del commercio. Nel corso delle ispezioni presso i 7 esercizi pubblici controllati, la Polizia di Stato ha operato al fianco di una vera e propria task force specialistica composta da Vigili del Fuoco (per la sicurezza antincendio e statica); Ispettorato del Lavoro (per il contrasto al lavoro sommerso); Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa (per i requisiti igienico-sanitari). L’obiettivo degli accertamenti è stato quello di verificare il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e la reale sussistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza richiesti per la tutela dei lavoratori e degli avventori. I servizi straordinari, fanno sapere dalle forze dell’ordine, proseguiranno anche nei prossimi mesi per garantire una presenza costante e visibile sul territorio.

Salva