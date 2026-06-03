Ragusa. Apertura servizio di ascolto e sostegno spirituale

Ragusa, 03 giugno 2026 – Il 29 maggio in occasione del 24° anniversario della morte terrena di Padre Salvatore Tumino, S.E. il Vescovo Mons. Giuseppe La Placa, insieme a padre Fabio Pistillo consigliere spirituale della Comunità ‘Eccomi manda me’, fondata da Padre Salvatore Tumino, al moderatore generale della comunità Roberto Gibilisco, all’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono e all’ex assessore Giorgio Massari, entrami amici di Padre Salvatore Tumino, i componenti della Comunità e tantissimi cittadini, hanno inaugurato la ‘casa Maria’. È la stessa casa dove viveva padre Salvatore Tumino che la sorelle del sacerdote hanno donato alla Diocesi di Ragusa.

La Comunità ‘Eccomi manda me’ che ha avuto in affidamento la casa ha creato un SERVIZIO DI ASCOLTO E SOSTEGNO SPIRITUALE aperto a tutti coloro che desiderano condividere un periodo di difficoltà, un momento di prova o semplicemente a chi desidera essere ascoltato.

Questo servizio infatti nasce dal desiderio di proseguire, in spirito di fedeltà e continuità, il ministero di ascolto e accompagnamento spirituale svolto dal fondatore della Comunità “Eccomi, manda me”, padre Salvatore Tumino. Per questo gli incontri si svolgono proprio nella casa dove egli ha vissuto, luogo che anche oggi continua ad essere punto di riferimento, spazio di accoglienza, silenzio e comunione fraterna.

A chi è rivolto? È aperto a tutti: credenti, persone in ricerca, chi attraversa momenti di crisi, chi vive un periodo di prova o chi semplicemente sente il bisogno di essere ascoltato senza essere giudicato.

Il Vescovo ha fortemente sostenuto la nascita di casa ‘Maria’ ed avendo dedicato il luogo alla madre di Padre Salvatore Tumino che aveva lo stesso nome di Maria la madre di Gesù ‘non poteva esserci nome migliore, come il grembo di Maria servirà all’ascolto, all’accoglienza, alla fraternità.”.

L’assessore Giovanni Iacono ha evidenziato che nel 2022 la città di Ragusa, in occasione del 20 ° anniversario della morte terrena di padre Tumino ha conferito la civica benemerenza a Salvatore Tumino, cittadino di Ragusa a cui ha dato lustro e Cittadino per il mondo, fondatore delle cellule di evangelizzazione parrocchiale ‘sono stato testimone dell’incarnazione della sua vita, in Gesù Cristo, in un Cristianesimo immerso nella quotidianità dei bisogni, delle fragilità, nella necessità di ognuno di amare e di essere amato, con la carità dell’evangelizzazione ha dimostrato che il Cristianesimo è un meraviglioso sogno reale.”

Giorgio Masari : “la casa è chi la abita e suoi valori e la famiglia Tumino ne era testimonianza, abbiamo vissuto in un aurea di piena santità e con centinaia di testimonianze raccolte sulla vita di Padre Tumino penso sia arrivato il momento del riconoscimento.”

Salva