Il modicano colonnello dei Carabinieri Manuel scarso, comandante provinciale dell’Arma di Caserta e originario di Modica, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze conferite dallo Stato.
La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta ieri, 2 giugno, a Caserta, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Caserta e dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi, ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle manifestazioni istituzionali dedicate alla ricorrenza nazionale.
L’onorificenza è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnata dal prefetto di Caserta nel corso di una cerimonia solenne che ha visto protagonisti cittadini distintisi per il loro contributo alle istituzioni e alla società civile.
Per la città di Modica si tratta di un motivo di particolare orgoglio. Manuel Scarso rappresenta infatti una delle espressioni
Il modicano Manuel Scarso insignito di alta onoreficenza
Il modicano colonnello dei Carabinieri Manuel scarso, comandante provinciale dell’Arma di Caserta e originario di Modica, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze conferite dallo Stato.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.