Il modicano Manuel Scarso insignito di alta onoreficenza

Il modicano colonnello dei Carabinieri Manuel scarso, comandante provinciale dell’Arma di Caserta e originario di Modica, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze conferite dallo Stato.

La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta ieri, 2 giugno, a Caserta, nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Caserta e dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi, ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle manifestazioni istituzionali dedicate alla ricorrenza nazionale.

L’onorificenza è stata conferita con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnata dal prefetto di Caserta nel corso di una cerimonia solenne che ha visto protagonisti cittadini distintisi per il loro contributo alle istituzioni e alla società civile.

Per la città di Modica si tratta di un motivo di particolare orgoglio. Manuel Scarso rappresenta infatti una delle espressioni

Salva