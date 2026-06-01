Follia al Polo Commerciale di Modica: lite per una manovra degenera in pugni e minacce con un martello

MODICA, 01 Giugno 2026 – Una mattinata di ordinaria follia automobilistica ha rischiato di trasformarsi in tragedia nei pressi del polo commerciale di Modica. Stamattina, una banale incomprensione legata a una manovra non gradita ha scatenato la reazione violentissima di due conducenti, culminata in un’aggressione fisica e nella comparsa ravvicinata di un’arma impropria.

Secondo le testimonianze dei presenti, la tensione è salita alle stelle nel giro di pochi secondi. Dopo un primo scambio di insulti ravvicinati a bordo delle vetture, i due automobilisti sono scesi dai rispettivi mezzi passando rapidamente dalle parole ai fatti.

La colluttazione è degenerata a colpi di pugni finché uno dei due contendenti, non pago dello scontro fisico, è tornato verso la propria auto per prendere un martello, brandendolo con fare minaccioso contro l’antagonista.

Ad evitare conseguenze che sarebbero potute diventare drammatiche non è stato l’arrivo delle forze dell’ordine, bensì il senso civico dei testimoni.

Diversi automobilisti di passaggio, assistendo alla scena e intuendo l’imminente pericolo, non hanno finto di nulla: hanno accostato le proprie vetture e sono intervenuti fisicamente per separare i due litigiosi.

Un’iniziativa determinante che ha permesso di congelare l’aggressione e riportare la calma. Dopo essere stati divisi a fatica dai passanti, i due guidatori sono risaliti a bordo delle rispettive auto, allontanandosi in direzioni opposte prima che la situazione potesse precipitare ulteriormente.

L’episodio, consumatosi sotto gli occhi increduli di decine di clienti dei negozi della zona, ha sollevato forte apprensione tra i presenti, riaccendendo i riflettori sui rischi legati ai crescenti episodi di rabbia al volante.

foto repertorio

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