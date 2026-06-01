La visita in Sicilia del Generale Vannacci, fondatore di “Futuro Nazionale”. Presente delegazione di Ragusa

L’ Avv. Michele Savarese, referente del comitato ibleo “una folla entusiasta ha accolto il Generale in ogni parte dell’ isola, il nostro è un partito di destra vera e di buon senso”

01 Giugno 2026 – Si è conclusa oggi la visita del Generale Roberto Vannacci in Sicilia. Il fondatore di “Futuro Nazionale” accompagnato dalla moglie, Camelia, ha visitato l’ isola, iniziando da Catania, per poi passare da Caltanissetta, Palermo, Milazzo e Messina. Ovunque il Generale è stato accolto da una folla entusiasta di siciliani, soprattutto di giovani, che hanno espresso la loro ammirazione per le idee del nuovo soggetto politico che si propone come un partito di destra vera ed orgogliosa che mira esclusivamente a tutelare gli interessi degli italiani.

Ieri a Milazzo, al teatro Trifiletti, su invito dell’ imprenditore Stefano Ruvolo, l’ On. Roberto Vannacci, a domanda dei giornalisti ha affermato che se andasse al governo i primi provvedimenti da adottare sarebbero la totale chiusura e il contestuale contrasto a qualunque forma di immigrazione clandestina, responsabile dell’ aumento dei reati e del contestuale problema della sicurezza dei cittadini e il respingimento delle c.d. politiche “green deal” imposte dall’ Unione Europea agli stati membri, che di fatto hanno determinato l’ impoverimento della nostra economia costringendo molte imprese a delocalizzare la produzione al di fuori dell’ Europa.

Il Generale Vannacci si è anche dichiarato ampiamente favorevole alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina affermando che chi si lamenta dicendo che in Sicilia sarebbe più opportuno tappare le buche nelle strade dissestate oppure realizzare altre infrastrutture di cui l’ isola è carente, in queste anni non è riuscito a realizzare né il ponte né le infrastrutture, meno che meno a tappare le buche.

Presente durante il tour del fondatore di “Futuro Nazionale”, la delegazione dei comitati costituenti di Ragusa e Comiso, con cui il Generale Vannacci si è intrattenuto accogliendo l’ invito a venire presto nella provincia iblea.

“Il Generale Roberto Vannacci, ha affermato l’ Avv. Michele Savarese referente di Futuro Nazionale a Ragusa, piace alla gente perché propone soluzioni concrete e dirette per risolvere i problemi quotidiani di sicurezza, di economia, di affidabilità dei servizi pubblici, che coinvolgono la gente comune, non certo i c.d. radical chic che vivono nelle loro lussuose case nelle z.t.l. e non sanno cosa si prova a vivere in quartieri invasi da un’ immigrazione clandestina che porta solo delinquenza e degrado. Ovunque si è recato nella nostra isola, il Generale ha trovato centinaia di sostenitori che vedono in lui la speranza in un futuro migliore per la salvezza della nostra civiltà e per il bene dei nostri figli. Del resto anche il tesseramento a Ragusa ha confermato questa tendenza che sarà determinate l’ anno prossimo quando Futuro Nazionale di presenterà alla elezioni per vincerle e ridare dignità agli italiani”.

Il Generale Roberto Vannacci, conclusa la visita in Sicilia, il prossimo 13 e 14 Giugno presiederà l’ Assemblea Costituente che si terrà a Roma. I delegati della provincia di Ragusa, saranno, oltre all’ Avv. Michele Savarese, Giovanni Sgarioto, già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, oggi in pensione e Giancarlo Scrofani, referente del Comitato di Comiso.

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