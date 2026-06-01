  • 1 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 1 Giugno 2026 -
Scicli

Bonus asilo nido bloccato, Di Benedetto: «Famiglie e strutture lasciate sole, serve una soluzione immediata»

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 01 giugno 2026 -Fortipreoccupazioni e numerose segnalazioni stanno arrivando da parte delle famiglie del territorio in merito alla mancata erogazione del bonus asilo nido. A denunciare la situazione è il vicepresidente del Consiglio comunale, Andrea Di Benedetto, che annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente in Consiglio comunale per fare chiarezza sulle cause del problema e sollecitare un intervento immediato dell’amministrazione. «Sto ricevendo forti lamentele da parte di numerose famiglie – dichiara Di Benedetto – che da mesi attendono l’erogazione del bonus asilo nido, un sostegno economico fondamentale per garantire la frequenza dei propri figli nelle strutture educative». Secondo quanto emerge dalle comunicazioni ufficiali dell’INPS, la mancata erogazione del contributo sarebbe riconducibile alla mancata istituzione dell’albo comunale al quale le strutture interessate dovrebbero iscriversi per consentire l’accesso al beneficio da parte delle famiglie. Una situazione che, secondo il vicepresidente del Consiglio comunale, sta provocando una vera e propria paralisi del sistema. «L’inerzia dell’amministrazione comunale nella procedura di istituzione dell’albo sta causando gravi danni economici sia alle famiglie sia alle strutture educative. In molti casi si tratta di nuclei monoreddito che non riescono più a sostenere il costo delle rette mensili e sono costretti a ritirare i propri bambini dagli asili». Le difficoltà non riguardano soltanto gli utenti del servizio. Anche le strutture educative, infatti, stanno affrontando una situazione particolarmente complessa. «Molti gestori – sottolinea Di Benedetto – stanno cercando con grande sacrificio di mantenere aperti i propri servizi per garantire un presidio educativo essenziale, nonostante il mancato pagamento delle rette da parte di numerosi utenti che attendono il contributo pubblico».

Per questo motivo il consigliere comunale chiederà formalmente chiarimenti all’amministrazione attraverso un’interrogazione urgente, con l’obiettivo di conoscere tempi e modalità per l’istituzione dell’albo comunale e per il conseguente sblocco delle procedure necessarie all’erogazione del bonus. «È indispensabile – conclude Di Benedetto – che venga individuata e attuata al più presto una soluzione concreta per tutelare le famiglie, garantire la continuità dei servizi educativi e sostenere le strutture che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale per la crescita e l’educazione dei bambini del nostro territorio».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Bonus asilo nido bloccato, Di Benedetto: «Famiglie e strutture lasciate sole, serve una soluzione immediata»”

  1. Rosalba

    Ma non è possibile che tutto si riconduce all’assistenzialismo !Le prime strutture educative sono le famiglie.!!! I soldi facili danno diseducazione e pretese inesistenti.Il nido è per parcheggiare i bimbi da 0 a 3 anni per i genitori che lavorano.Se lavorano possono pagare la retta.

    1
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube