“RiGenerazione” a Marina di Modica: i giovani di Forza Italia tracciano il futuro della Sicilia

MARINA DI MODICA, 30 Maggio 2026 – Formazione, merito, lavoro qualificato, intelligenza artificiale nelle scuole e turismo. Sono stati questi i pilastri al centro di “RiGenerazione”, l’iniziativa di spicco organizzata da Forza Italia Giovani Sicilia che si è svolta questa mattina nella splendida cornice di Marina di Modica.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto schietto, vivace e appassionato, mettendo al centro la voce delle nuove generazioni. Il messaggio emerso dal dibattito è stato netto e privo di compromessi: i giovani siciliani chiedono a gran voce di continuare a lottare per costruire una Sicilia in cui restare sia una scelta consapevole e orgogliosa, e non una dolorosa rinuncia a cui rassegnarsi.

Investire sul domani con responsabilità reali

L’appuntamento segna una tappa fondamentale per la nuova fase del partito sul territorio regionale. Mettere i giovani in cima all’agenda politica non è solo una scelta simbolica, ma una necessità strategica per il futuro dell’isola.

“Un movimento politico – dice Nino Minardo, commissario regionale del partito – che guarda al domani deve avere il coraggio di investire sui giovani in maniera concreta, ascoltando, coinvolgendo e affidando loro responsabilità vere. Del resto, nessuna comunità resta viva se non sa rigenerarsi.”

Il futuro della Sicilia passa inevitabilmente da riforme strutturali e visioni a lungo termine. Durante i tavoli di lavoro sono state affrontate sfide cruciali per la crescita del territorio.

Scuola e innovazione con l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle aule come strumento didattico per colmare il divario digitale;

lavoro e merito creando le condizioni per un’occupazione qualificata che premi le competenze, contrastando la fuga dei cervelli; turismo è sviluppo valorizzando le eccellenze siciliane attraverso una gestione manageriale e sostenibile del settore.

Il successo della manifestazione è stato decretato anche dalla grande partecipazione di militanti e amministratori locali giunti da ogni angolo della regione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Simone Leoni e Fabrizio Tantillo – rispettivamente segretario nazionale e segretario regionale siciliano di Forza Italia Giovani – per aver saputo canalizzare l’entusiasmo del movimento sul territorio.

L’obiettivo a lungo termine è ormai tracciato: costruire uno spazio permanente di formazione e partecipazione politica. La sfida è aperta a chiunque abbia idee, valori e voglia di fare: in Forza Italia troverà sempre una casa pronta ad accoglierlo.

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