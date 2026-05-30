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Modica | Politica

“RiGenerazione” a Marina di Modica: i giovani di Forza Italia tracciano il futuro della Sicilia

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Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 30 Maggio 2026 – Formazione, merito, lavoro qualificato, intelligenza artificiale nelle scuole e turismo. Sono stati questi i pilastri al centro di “RiGenerazione”, l’iniziativa di spicco organizzata da Forza Italia Giovani Sicilia che si è svolta questa mattina nella splendida cornice di Marina di Modica.
L’evento ha rappresentato un momento di confronto schietto, vivace e appassionato, mettendo al centro la voce delle nuove generazioni. Il messaggio emerso dal dibattito è stato netto e privo di compromessi: i giovani siciliani chiedono a gran voce di continuare a lottare per costruire una Sicilia in cui restare sia una scelta consapevole e orgogliosa, e non una dolorosa rinuncia a cui rassegnarsi.
Investire sul domani con responsabilità reali
L’appuntamento segna una tappa fondamentale per la nuova fase del partito sul territorio regionale. Mettere i giovani in cima all’agenda politica non è solo una scelta simbolica, ma una necessità strategica per il futuro dell’isola.
“Un movimento politico – dice Nino Minardo, commissario regionale del partito – che guarda al domani deve avere il coraggio di investire sui giovani in maniera concreta, ascoltando, coinvolgendo e affidando loro responsabilità vere. Del resto, nessuna comunità resta viva se non sa rigenerarsi.”
Il futuro della Sicilia passa inevitabilmente da riforme strutturali e visioni a lungo termine. Durante i tavoli di lavoro sono state affrontate sfide cruciali per la crescita del territorio.
Scuola e innovazione con l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle aule come strumento didattico per colmare il divario digitale;
lavoro e merito creando  le condizioni per un’occupazione qualificata che premi le competenze, contrastando la fuga dei cervelli;                                 turismo è sviluppo valorizzando le eccellenze siciliane attraverso una gestione manageriale e sostenibile del settore.
Il successo della manifestazione è stato decretato anche dalla grande partecipazione di militanti e amministratori locali giunti da ogni angolo della regione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Simone Leoni e Fabrizio Tantillo – rispettivamente segretario nazionale e segretario regionale siciliano di Forza Italia Giovani – per aver saputo canalizzare l’entusiasmo del movimento sul territorio.
L’obiettivo a lungo termine è ormai tracciato: costruire uno spazio permanente di formazione e partecipazione politica. La sfida è aperta a chiunque abbia idee, valori e voglia di fare: in Forza Italia troverà sempre una casa pronta ad accoglierlo.

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1 commento su ““RiGenerazione” a Marina di Modica: i giovani di Forza Italia tracciano il futuro della Sicilia”

  1. Avv.Enzo Galazzo

    Mi permetto di inserire tra i temi trattati quello della giustizia di prossimità. Com’ è noto il Tribunale di Modica è stato soppresso, assieme ad altri 29 analoghi Uffici, 13 anni fa circa e un Comitato si batte, sin d’allora per il suo ripristino. Dal Ministero erano state date assicurazioni in tal senso, a condizione che il Tribunale ripristinato disponesse di un più ampio circondario. Abbiamo così lavorato ad un progetto che prevede, ad integrazione degli originari quattro Comuni (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo) anche i Comuni di Portopalo, Pachino, Noto e Rosolini). Il progetto, esaminato dall’ Assemblea regionale siciliana, è stato approvato con legge/voto trasmesso alla competente Commissione al Senato. Nel luglio dello scorso anno è stato approvato un disegno di legge governativo a firma del Ministro della Giustizia Nordio che assegna, finalmente, al nostro Tribunale – reintitolato “Tribunale di Modica Val di Noto” – buone probabilità di ripristino. Ho cercato di coinvolgere nella iniziativa la Sindaca e la Presidente del Consiglio Comunale e, loro tramite, l’ On.le Nino Minardo. Era stato pure ipotizzato un incontro un paio dirsi fa circa, e però quell’ impegno non ha avuto alcun seguito.
    Intanto gli obiettivi di risparmio di spesa e di maggiore efficienza di giustizia fissati con la legge che ha dato luogo alla soppressione, sono miseramente falliti e si sono anzi aggravati. L’ On.le Minardo, al pari del Sen. Sallemi se ne sono totalmente disinteressati e chi ha sete di giustizia non di rado vi rinuncia o preferisce percorrere altre vie.
    Veda Onorevole, io apprezzo i temi ai quali giovani di Forza Italia intendono rivolgere il loro impegno, ma non riesco a comprendere come Lei, Presidente della Commissione Difesa, Segretario regionale di Forza Italia, modicano, non riesca a muovere un dito in direzione del ripristino del nostro Tribunale per garantire al territorio autentica efficacia di giustizia. Veda, tra una cosa e l’altra, di poterlo fare.
    Grazie e buon lavoro.
    Enzo Galazzo, Comitato Pro Tribunale di Modica

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