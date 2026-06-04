Sensibilità e sicurezza da poliziotto fuori servizio. Riceviamo

Buon pomeriggio,

volevo porre alla vostra attenzione un bellissimo gesto di solidarietà a cui ho assistito il due giugno scorso in Piazza Garibaldi a Manduria.

Un ragazzo, un poliziotto fuori servizio che si trovava lì in compagnia della moglie e del figlio piccolo, ha notato un’anziana signora che vagava in evidente stato confusionale e senza scarpe. La donna, affetta da Alzheimer, era visibilmente smarrita. Il poliziotto le ha immediatamente prestato soccorso e, non senza difficoltà, è riuscito a risalire all’indirizzo del figlio della signora.

Prima di incamminarsi, con grande premura, l’agente si è tolto le proprie scarpe e le ha messe ai piedi dell’anziana. Poi, tenendola per mano, l’ha accompagnata sana e salva fino a casa.

Ho scattato una fotografia che ritrae il poliziotto mentre prende per mano la signora; non so se possa interessarvi, ma sono disponibile a inviarvela. Ci tenevo a segnalare questo episodio perché credo sia giusto dare risalto a gesti simili: in un mondo spesso egoista e ingiusto, c’è ancora qualcuno pronto ad aiutare la comunità con il cuore.

Grazie mille per la disponibilità.

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