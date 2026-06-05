  • 5 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Giugno 2026 -
Sindacale | Vittoria

Confcommercio Vittoria a confronto con l’amministrazione sulle principali criticità di Scoglitti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 05 giugno 2026 – Il direttivo sezionale di Confcommercio Vittoria ha incontrato l’amministrazione comunale per affrontare le principali criticità e le prospettive di sviluppo turistico di Scoglitti. Nel corso del confronto è stato evidenziato come il borgo marinaro rappresenti oggi una delle realtà più attrattive della fascia costiera iblea grazie alla propria identità, al pescato a chilometro zero, alle spiagge dorate, al mare e a quella autenticità che continua a rappresentare un forte elemento distintivo. Confcommercio ha tuttavia sottolineato che la bellezza naturale, da sola, non è sufficiente a garantire uno sviluppo turistico stabile funzionale e competitivo se non accompagnata da servizi efficienti, decoro urbano, accessibilità e adeguate condizioni di vivibilità.
Particolare attenzione è stata posta alle criticità registrate già in occasione del 2 giugno, con riferimento alla carenza di servizi essenziali per la piena fruibilità delle spiagge, attraverso accessi adeguati, pedane, docce e cestini per i rifiuti. E allora occorre chiedersi con chiarezza: che idea di turismo vogliamo per Scoglitti?
Prima ancora degli eventi occorre garantire quei servizi primari che rendono realmente funzionale e accogliente una località turistica. Gli eventi rappresentano certamente un valore aggiunto, ma ciò che resta nella memoria del turista è la qualità complessiva dell’esperienza vissuta: pulizia, organizzazione, servizi, sicurezza e accoglienza.

Nel corso dell’incontro Confcommercio ha richiesto interventi immediati e concreti riguardanti: ⁠il livellamento e la manutenzione delle spiagge; il ripristino dei servizi di accessibilità; ⁠una maggiore cura del decoro urbano; il posizionamento dei cestini per i rifiuti, con particolare attenzione alle zone del litorale caratterizzate da una maggiore presenza di bagnanti; ⁠⁠viabilità e parcheggi corredati da adeguata segnaletica indicante la relativa localizzazione.
“L’evolversi dei tempi e i cambiamenti climatici che registriamo ormai da anni – sottolinea il presidente sezionale Gregorio Lenzo – devono portarci a cambiare approccio. Destagionalizzare non significa soltanto prolungare la stagione fino a settembre o ottobre, ma anche essere pronti già a maggio, quando le condizioni climatiche favoriscono i primi flussi turistici. Scoglitti deve iniziare a essere pensata come una destinazione turistica strutturata, organizzata e pronta ad accogliere visitatori per un periodo molto più ampio dell’anno”.

L’amministrazione comunale, nel corso del confronto, ha assicurato attenzione e interventi in tempi brevi sui principali servizi e sulle problematiche evidenziate.
Confcommercio ha confermato la volontà di proseguire nell’attività di monitoraggio e segnalazione nell’interesse delle imprese, degli operatori economici che investono con sacrifici enormi. “Le nostre segnalazioni non hanno uno spirito polemico – ancora Lenzo – ma vogliono rappresentare un contributo costruttivo e un invito alla collaborazione. Vogliamo essere alfieri di questo territorio, perché Scoglitti appartiene a tutti e soltanto attraverso l’impegno condiviso, il senso di responsabilità sarà possibile renderla sempre più accogliente, organizzata e competitiva dal punto di vista turistico. Con l’amministrazione comunale si è condivisa l’urgenza, con tutti gli enti coinvolti, della salvaguardia del costone di Kamarina e l’immediata ripresa del confronto che porti alla progettazione e messa in opera del ponte di collegamento sull’Ippari, anche come legame indissolubile tra Scoglitti e l’intera area archeologica e della realizzazione della bretella di collegamento tra la riviera Kamarina e la strada provinciale, anche nella logica che i confini comunali non possono alterare né la Storia né i profondi legami tra i kamarinensi e il nostro territorio”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube