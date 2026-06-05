Confcommercio Vittoria a confronto con l’amministrazione sulle principali criticità di Scoglitti

Vittoria, 05 giugno 2026 – Il direttivo sezionale di Confcommercio Vittoria ha incontrato l’amministrazione comunale per affrontare le principali criticità e le prospettive di sviluppo turistico di Scoglitti. Nel corso del confronto è stato evidenziato come il borgo marinaro rappresenti oggi una delle realtà più attrattive della fascia costiera iblea grazie alla propria identità, al pescato a chilometro zero, alle spiagge dorate, al mare e a quella autenticità che continua a rappresentare un forte elemento distintivo. Confcommercio ha tuttavia sottolineato che la bellezza naturale, da sola, non è sufficiente a garantire uno sviluppo turistico stabile funzionale e competitivo se non accompagnata da servizi efficienti, decoro urbano, accessibilità e adeguate condizioni di vivibilità.

Particolare attenzione è stata posta alle criticità registrate già in occasione del 2 giugno, con riferimento alla carenza di servizi essenziali per la piena fruibilità delle spiagge, attraverso accessi adeguati, pedane, docce e cestini per i rifiuti. E allora occorre chiedersi con chiarezza: che idea di turismo vogliamo per Scoglitti?

Prima ancora degli eventi occorre garantire quei servizi primari che rendono realmente funzionale e accogliente una località turistica. Gli eventi rappresentano certamente un valore aggiunto, ma ciò che resta nella memoria del turista è la qualità complessiva dell’esperienza vissuta: pulizia, organizzazione, servizi, sicurezza e accoglienza.

Nel corso dell’incontro Confcommercio ha richiesto interventi immediati e concreti riguardanti: ⁠il livellamento e la manutenzione delle spiagge; il ripristino dei servizi di accessibilità; ⁠una maggiore cura del decoro urbano; il posizionamento dei cestini per i rifiuti, con particolare attenzione alle zone del litorale caratterizzate da una maggiore presenza di bagnanti; ⁠⁠viabilità e parcheggi corredati da adeguata segnaletica indicante la relativa localizzazione.

“L’evolversi dei tempi e i cambiamenti climatici che registriamo ormai da anni – sottolinea il presidente sezionale Gregorio Lenzo – devono portarci a cambiare approccio. Destagionalizzare non significa soltanto prolungare la stagione fino a settembre o ottobre, ma anche essere pronti già a maggio, quando le condizioni climatiche favoriscono i primi flussi turistici. Scoglitti deve iniziare a essere pensata come una destinazione turistica strutturata, organizzata e pronta ad accogliere visitatori per un periodo molto più ampio dell’anno”.

L’amministrazione comunale, nel corso del confronto, ha assicurato attenzione e interventi in tempi brevi sui principali servizi e sulle problematiche evidenziate.

Confcommercio ha confermato la volontà di proseguire nell’attività di monitoraggio e segnalazione nell’interesse delle imprese, degli operatori economici che investono con sacrifici enormi. “Le nostre segnalazioni non hanno uno spirito polemico – ancora Lenzo – ma vogliono rappresentare un contributo costruttivo e un invito alla collaborazione. Vogliamo essere alfieri di questo territorio, perché Scoglitti appartiene a tutti e soltanto attraverso l’impegno condiviso, il senso di responsabilità sarà possibile renderla sempre più accogliente, organizzata e competitiva dal punto di vista turistico. Con l’amministrazione comunale si è condivisa l’urgenza, con tutti gli enti coinvolti, della salvaguardia del costone di Kamarina e l’immediata ripresa del confronto che porti alla progettazione e messa in opera del ponte di collegamento sull’Ippari, anche come legame indissolubile tra Scoglitti e l’intera area archeologica e della realizzazione della bretella di collegamento tra la riviera Kamarina e la strada provinciale, anche nella logica che i confini comunali non possono alterare né la Storia né i profondi legami tra i kamarinensi e il nostro territorio”.

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