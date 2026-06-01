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Attualità | Modica

Da Modica all’eccellenza nazionale: Adele Palazzolo premiata a Roma come “Laureato Eccellente”

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ROMA, 01 Giugno 2026 – C’è un pezzo di Sicilia che brilla nel cuore della Capitale, ed è un pezzo che profuma di futuro, dedizione e primati. Adele Palazzolo, giovane dottoressa modicana, è stata ricevuta l’altro ieri dalla prestigiosa Fondazione Roma Sapienza per ritirare il prestigioso riconoscimento di “Laureato Eccellente”.

Un premio blindatissimo, riservato solo ai migliori talenti che si sono distinti per un percorso accademico impeccabile, ma che per Adele porta con sé anche il sapore di un record generazionale.

Nata il 6 febbraio 2000, Adele Palazzolo è con ogni probabilità il primo medico d’Italia nato nel nuovo millennio. Un traguardo raggiunto a tempo di record: il 19 giugno 2024, a soli 24 anni, ha, infatti, discusso la tesi coronando un percorso di studi magistrale eccellente.

Mentre la sua generazione muoveva i primi passi nel mondo degli adulti, Adele superava esami su esami con una media da capogiro, dimostrando che la determinazione e il talento non hanno età.

La cerimonia, promossa dalla Fondazione Roma Sapienza, ha voluto celebrare proprio quelle menti brillanti capaci di fare la differenza. L’invito ufficiale e la consegna dell’attestato di “Laureato Eccellente” rappresentano non solo un traguardo personale per la dottoressa Palazzolo, ma un orgoglio immenso per l’intera comunità di Modica.

“Un esempio per i suoi coetanei e una promessa per il futuro della sanità italiana.” Questo il filo conduttore di una giornata che Adele difficilmente dimenticherà.

La giovane dottoressa modicana, che oggi lavora presso Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Rodolico – San Marco”  di Catania, rappresenta la meglio gioventù: quella che non aspetta il futuro, ma lo scrive giorno dopo giorno con lo studio e la passione. Ad Adele vanno i complimenti di tutta la sua terra d’origine, pronti a scommettere che questo sia solo il primo di una lunghissima serie di successi.

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