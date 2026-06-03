POZZALLO, 03 Giugno 2026 – Sospiro di sollievo per la comunità di Pozzallo e per tutto il mondo politico ibleo. Il sindaco Roberto Ammatuna è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove si trovava ricoverato negli ultimi giorni per un problema cardiaco.
Il primo cittadino ha lasciato la struttura sanitaria in buone condizioni generali e ha già fatto rientro a casa, dove trascorrerà un breve periodo di convalescenza prima di riprendere a pieno ritmo le sue funzioni amministrative.
Pozzallo, il sindaco Roberto Ammatuna dimesso dall’ospedale: sta bene e torna a casa
POZZALLO, 03 Giugno 2026 – Sospiro di sollievo per la comunità di Pozzallo e per tutto il mondo politico ibleo. Il sindaco Roberto Ammatuna è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove si trovava ricoverato negli ultimi giorni per un problema cardiaco.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.