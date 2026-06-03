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Pozzallo, il sindaco Roberto Ammatuna dimesso dall’ospedale: sta bene e torna a casa

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POZZALLO, 03 Giugno 2026 – Sospiro di sollievo per la comunità di Pozzallo e per tutto il mondo politico ibleo. Il sindaco Roberto Ammatuna è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove si trovava ricoverato negli ultimi giorni per un problema cardiaco.
Il primo cittadino ha lasciato la struttura sanitaria in buone condizioni generali e ha già fatto rientro a casa, dove trascorrerà un breve periodo di convalescenza prima di riprendere a pieno ritmo le sue funzioni amministrative.

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