Premio Nazionale Principe della Cultura 2026, riconoscimento al senatore Riccardo Minardo

Roma, 01 giugno 2026 – Il senatore Riccardo Minardo è stato tra i protagonisti della V edizione del Premio Nazionale Principe della Cultura 2026, ricevendo un prestigioso riconoscimento per il suo impegno nelle istituzioni e per il contributo offerto alla promozione dei valori della responsabilità pubblica e della partecipazione democratica.

Il premio è stato conferito nel corso di una cerimonia che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e della società civile, in un contesto caratterizzato da ampia partecipazione e condivisione. Nel motivare il riconoscimento, gli organizzatori hanno evidenziato il percorso politico e istituzionale di Minardo, che nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di primo piano come sindaco di Modica, parlamentare regionale, deputato della Repubblica e successivamente senatore. Un cammino istituzionale che, secondo la commissione del premio, si è distinto per continuità e attenzione ai temi della rappresentanza e del servizio ai cittadini. Accanto all’attività politica, sono state sottolineate anche le qualità umane che hanno caratterizzato la sua esperienza pubblica, considerate parte integrante dell’impegno svolto nelle diverse funzioni istituzionali. Il Premio Nazionale Principe della Cultura viene assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nella diffusione dei valori etici, culturali e istituzionali, offrendo esempi positivi soprattutto alle nuove generazioni. L’iniziativa si propone di valorizzare il merito e il contributo di figure che, nei rispettivi ambiti, promuovono la crescita civile e sociale del Paese. I premiati dell’edizione 2026 saranno nuovamente protagonisti della cerimonia ufficiale in programma a Roma, presso una sala del Senato della Repubblica, dove riceveranno il riconoscimento in un evento dedicato alle eccellenze italiane.

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