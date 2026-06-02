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Ambiente | Attualità | Calamità naturali

Forte scossa di terremoto al largo di Cosenza di magnitudo 6.2 avvertita anche in Sicilia

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  • Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha fatto tremare alle ore 00,12 del 2 Giugno il Tirreno Meridionale . L’epicentro in mare a circa 20 km dalla Costa Calabra nord occidentale, nei pressi di Amantea (provincia di Cosenza). Il terremoto è stato avvertito in tutte le regioni del sud: Campania, Puglia,  Basilicata e Sicilia .
  • Molte le segnalazioni da diverse zone della provincia di Ragusa,  Modica in particolare.

Nonostante la grande potenza del sisma, non si registrano danni a persone o strutture. A fare da scudo è stata la straordinaria profondità dell’ipocentro, localizzato dall’INGV a circa 250 chilometri.

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