Forte scossa di terremoto al largo di Cosenza di magnitudo 6.2 avvertita anche in Sicilia

Nonostante la grande potenza del sisma, non si registrano danni a persone o strutture. A fare da scudo è stata la straordinaria profondità dell’ipocentro, localizzato dall’INGV a circa 250 chilometri.

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