Forte scossa di terremoto al largo di Cosenza di magnitudo 6.2 avvertita anche in Sicilia

- Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha fatto tremare alle ore 00,12 del 2 Giugno il Tirreno Meridionale . L’epicentro in mare a circa 20 km dalla Costa Calabra nord occidentale, nei pressi di Amantea (provincia di Cosenza). Il terremoto è stato avvertito in tutte le regioni del sud: Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia .
- Molte le segnalazioni da diverse zone della provincia di Ragusa, Modica in particolare.
Nonostante la grande potenza del sisma, non si registrano danni a persone o strutture. A fare da scudo è stata la straordinaria profondità dell’ipocentro, localizzato dall’INGV a circa 250 chilometri.