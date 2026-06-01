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Da Marina di Modica al Pronto Soccorso: domenica di follia e violenza, scatta la rissa in ospedale

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 01 Giugno 2026 – Una domenica sera di ordinaria follia tra Marina di Modica e il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”. Quella che era iniziata come una lite tra due giovani a Marina di Modica si è trasformata, poche ore dopo, in una vera e propria rissa all’interno della struttura sanitaria, rendendo necessario il massiccio intervento delle forze dell’ordine e seminando il panico tra medici, infermieri e pazienti in attesa.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, la miccia si sarebbe accesa intorno alle 20  di domenica a Marina di Modica. Per cause ancora del tutto da chiarire, due persone  del posto — un ragazzo poco più che ventenne e un trentenne — avrebbero dato vita ad un violento alterco, degenerato rapidamente in una colluttazione fisica.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 di Modica sul posto, i sanitari hanno trovato soltanto il trentenne, che presentava una vistosa ferita al labbro superiore, e lo hanno trasportato al nosocomio modicano.

Il peggio, però, doveva ancora venire. Poco dopo, anche il contendente ventenne si sarebbe presentato al Pronto Soccorso del “Maggiore- Nino Baglieri”, accompagnato da un’ambulanza proveniente da Pozzallo per lievi contusioni. La compresenza dei due rivali nella sala d’attesa avrebbe  surriscaldato gli animi, ma a far precipitare definitivamente la situazione sarebbe stato l’arrivo di parenti e amici. In ospedale sarebbero giunti prima un conoscente di uno dei giovani e, subito dopo, un familiare dell’altro.

Tra i due nuovi arrivati sarebbe  nato un alterco fulmineo, sfociato in un’aggressione fisica.

Nel giro di pochi minuti sono sopraggiunti altri parenti e conoscenti, dando il via a una violenta rissa collettiva tra i corridoi della struttura sanitaria.

A fare le spese della follia collettiva sono stati anche gli addetti al servizio di vigilanza privata dell’ospedale. Nel tentativo disperato di separare i contendenti e proteggere l’incolumità dei presenti, alcuni vigilanti hanno riportato leggere contusioni.

Solo il ripetuto intervento delle guardie giurate prima, e delle forze dell’ordine poi, ha permesso di riportare la calma. Gli agenti intervenuti hanno provveduto a identificare tutti i presenti e hanno fatto scattare le indagini per ricostruire con esattezza le responsabilità dei singoli. L’episodio ha sollevato nuovamente il tema della sicurezza nei Pronto Soccorso, lasciando sotto shock il personale sanitario e i pazienti che si trovavano in corsia per ricevere assistenza.

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1 commento su “Da Marina di Modica al Pronto Soccorso: domenica di follia e violenza, scatta la rissa in ospedale”

  1. Gino

    Vi meravigliate? per divertirsi devono bere fino a ubriacarsi, in più gli organizzano la festa della birra, quindi? Non è una questione in questo caso di sicurezza nei pronto soccorso, ma di giovani maleducati incivili privi di rispetto altrui cresciuti da genitori che sono peggiori dei figli.
    Scommetto che tra i parenti c’erano pure i genitori…….!!
    Specchio di una società al disastro totale, con famiglie tutte disastrate. Questi sono i risultati. Mandria di maleducati incivili

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