Comiso, ancora violenza nella notte: rissa a colpi di bottiglia in piazza Fonte Diana

COMISO, 01 Giugno 2026 – Torna a salire la tensione sul fronte della sicurezza urbana nel territorio ibleo. Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, lunedì 1° giugno, piazza Fonte Diana a Comiso è diventata lo scenario di una rissa improvvisa e violenta tra diversi individui che, secondo le prime informazioni, si sarebbero affrontati anche a colpi di bottiglia.

A confermare il grave episodio è l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, il quale ha sottolineato come l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine abbia evitato il peggio. “Per fortuna non ci sono stati danni irreparabili”, ha dichiarato l’esponente della giunta.

L’episodio non è purtroppo isolato e si inserisce in un contesto cittadino già teso, esasperando i residenti che da tempo chiedono a gran voce una presenza costante, fissa e visibile delle forze di polizia sul territorio.

L’assessore Di Trapani, che finora aveva scelto la linea del silenzio istituzionale di fronte alle recenti polemiche su sicurezza e decoro urbano, ha deciso di intervenire senza giri di parole: “Le cose vanno dette per come stanno, senza imbarazzanti edulcorazioni ideologiche”.

Un messaggio chiaro che evidenzia la gravità di un fenomeno, quello delle risse della movida e delle aggressioni, che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti e non più tollerabili per la comunità casmenea.

Per rispondere all’escalation di microcriminalità e disordini, l’Amministrazione comunale è pronta a muoversi sui tavoli istituzionali. Di Trapani ha, infatti, annunciato che la prossima settimana verrà formalizzata una richiesta specifica a Questura, Commissariato e forze dell’ordine: l’obiettivo è dare seguito e stabilità alle operazioni straordinarie di controllo avviate già la scorsa settimana.

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