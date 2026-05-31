Unitre Modica e la Misericordia insieme per la solidarietà

Modica, 31 maggio 2026 – Si è conclusa con grande partecipazione la Raccolta per il Banco Alimentare promossa dalla Confraternita La Misericordia e sostenuta dall’Unitre di Modica, svoltasi Sabato 30 Maggio presso il Supermercato Le Liccumie. L’iniziativa, annunciata nei giorni precedenti, ha registrato un’affluenza costante e un clima di autentica generosità da parte dei cittadini. Fin dalle prime ore del mattino, numerosi Soci Unitre, volontari e semplici cittadini hanno risposto all’appello, contribuendo con prodotti di prima necessità destinati a famiglie e persone in difficoltà. Il carrello predisposto per la raccolta si è riempito più volte nel corso della giornata, segno tangibile della sensibilità e dell’attenzione della comunità modicana verso chi vive situazioni di fragilità. I volontari della Confraternita La Misericordia hanno coordinato con cura tutte le fasi dell’iniziativa, accogliendo i donatori e fornendo indicazioni sui beni più utili. L’Unitre di Modica, con la propria adesione, ha voluto ribadire il valore della solidarietà come elemento fondante della vita associativa e della cittadinanza attiva. Il risultato finale è stato superiore alle aspettative: una quantità significativa di prodotti alimentari, che nei prossimi giorni verrà distribuita alle famiglie segnalate, offrendo un aiuto concreto in un momento particolarmente delicato. L’Unitre di Modica esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta che la forza di una comunità si misura anche dalla capacità di unirsi per sostenere chi ha più bisogno.

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza.

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