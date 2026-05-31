Modica, rinnovati gli organismi regionali della FGU Sicilia: tutti i nomi degli eletti

Le votazioni si sono svolte durante l'Assemblea regionale del sindacato alla presenza del Presidente nazionale prof. Orazio Ruscica. Espressi i nuovi componenti di Consiglio e Collegi

MODICA, 31 Maggio 2026 – Si è concluso ufficialmente il percorso per il rinnovo degli organismi dirigenti della FGU Sicilia (Federazione Gilda Unams). Le operazioni di voto, svoltesi a Modica lo scorso 29 maggio nel contesto dei lavori dell’Assemblea regionale del sindacato, hanno registrato un’ampia partecipazione con ben 117 votanti accreditati.

I partecipanti hanno espresso le proprie preferenze per definire i nuovi assetti del Consiglio regionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probi Viri. Ai lavori congressuali ha preso parte, in qualità di ospite onorario, anche il Presidente nazionale della FGU, Orazio Ruscica.

Le operazioni di scrutinio, protrattesi fino a sera, hanno portato alla proclamazione ufficiale degli eletti. Di seguito la composizione dei nuovi organismi della FGU Sicilia.

I quindici componenti proclamati eletti all’interno del Consiglio regionale sono Carmelo Garofalo, Orazio Puglisi, Maria Cassonello, Nunzia Sabatino, Salvatore Papa, Loredana Lo Re, Giuseppe Faseli, Santi Salvatore Marchetta, Angelo Di Noto, Andrea Sebastiano Fiorista, Rosanna Lo Verde, Giorgio La Placa, Antonella Ognibene, Giuseppe Pace, Marisa Scivoletto.

Per quanto riguarda l’organo di controllo contabile e di vigilanza, risultano eletti quali componenti effettivi: Salvatore Nascè, Caterina Zuccarello e Sebastiano Castro.

Componenti supplenti: Alessandro Bennici e Baldassarre Maggio.

il Collegio dei Probiviri, organismo di garanzia interna deputato a vigilare sul rispetto dello statuto e delle norme interne, sarà, invece, composto da Gianluca Culici, Agostino Giammusso e Alessandro Ruffino (componenti effettivi). Francesco Corso e Sebastiano Augello, sono i componenti supplenti.

I seggi sono stati chiusi in serata e, dopo il conteggio delle schede, la commissione elettorale ha sancito l’insediamento ufficiale dei nuovi rappresentanti sindacali regionali per il prossimo mandato.

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