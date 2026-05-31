Modica si prepara per “La Contea Race”: il 7 giugno la 4ª prova del circuito podistico 2026

MODICA, 31 Maggio 2026 – I motori dell’atletica leggera siciliana si scaldano in vista di uno degli appuntamenti più attesi della stagione agonistica 2026. Domenica 7 giugno i riflettori saranno puntati su Modica per il 10° “Memorial Raffaele Denaro – La Contea Race”. L’evento podistico, inserito ufficialmente nel calendario della F.I.D.A.L. con la classificazione di Nazionale Corsa su Strada, rappresenta la quarta prova del circuito stagionale. A curare la macchina organizzativa nei minimi dettagli è la A.S.D. Il Castello Città di Modica, guidata dal presidente Carlo Adamo e sostenuta da un affiatato gruppo direttivo. I partecipanti si sfideranno su un tracciato pianeggiante e particolarmente veloce, ideale per chi cerca la prestazione cronometrica. Si tratta di un circuito di 10 km complessivi (suddivisi in 5 giri da 2000 metri ciascuno), interamente omologato e certificato dal G.G.G. (Gruppo Giudici Gare) della F.I.D.A.L., che si snoderà lungo le strade della Zona Artigianale di Modica. La manifestazione è, inoltre, valida per il prestigioso circuito Sicily Bronze Races. Per tutti gli iscritti alla 10 km è previsto un ricco pacchetto di servizi e riconoscimenti: medaglia esclusiva ufficiale del “10° Memorial Raffaele Denaro”. Premi dedicati per i podi assoluti (maschili e femminili). Premi per i podi di tutte le categorie (maschili e femminili). Un ricco ristoro finale e tanto divertimento garantito. Il quartier generale dell’evento sarà allestito nei pressi delle strutture logistiche comunali. Partenza ufficiale della gara, alle 9. Ingresso della Protezione Civile (Zona Artigianale). L’appuntamento promette di richiamare a Modica i migliori interpreti della corsa su strada dell’isola e un folto pubblico di appassionati, pronti a fare il tifo lungo le strade del circuito.

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