Modica, fiamme minacciano una casa in contrada Mauto: padre e figlio salvano l’abitazione dal rogo

Il tempestivo intervento con secchi d'acqua e un tubo da giardino ha evitato il peggio in attesa dei Vigili del Fuoco. Decisiva anche la recente trinciatura del terreno

MODICA, 31 Maggio 2026 – Un pomeriggio di paura che avrebbe potuto trasformarsi in un disastro, ma che si è concluso con danni limitati grazie al sangue freddo e al coraggio dei proprietari. Un incendio di sterpaglie ha seriamente minacciato un’abitazione di villeggiatura situata in contrada Mauto, alla periferia di Modica.

Le fiamme si sono propagate rapidamente nel pomeriggio di sabato, spingendosi minacciosamente verso la struttura. I proprietari, un uomo di 60 anni e il figlio di 30, non si trovavano in casa al momento dello scoppio del rogo; avvisati telefonicamente dai vicini, si sono precipitati immediatamente sul posto.

Trovandosi di fronte all’avanzata del fuoco, i due non si sono persi d’animo nonostante il fumo denso e l’aria irrespirabile. Per difendere la facciata e la tettoia in legno dell’immobile, hanno improvvisato una vera e propria strategia di contenimento: utilizzando un tubo di gomma e lanciando ripetute secchiate d’acqua, sono riusciti a creare una barriera tagliafuoco improvvisata. Questo sforzo incessante ha di fatto congelato l’avanzata del fronte di fuoco fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi provveduto a estinguere i focolai residui e a bonificare l’intera area.

Il bilancio finale dell’incendio registra la perdita di alcuni alberi di ulivo e da frutto presenti nel terreno della proprietà. Tuttavia, le conseguenze sarebbero potute essere decisamente peggiori se i proprietari non avessero effettuato, proprio pochissimi giorni prima, i lavori di trinciatura del terreno affidandosi a un addetto specializzato.

La pulizia preventiva del suolo ha fatto una differenza enorme, privando l’incendio di sterpaglie ed erba secca che avrebbero altrimenti alimentato le fiamme in modo incontrollabile, rendendo vano il pur coraggioso intervento manuale di padre e figlio.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco sul luogo del sinistro, l’incendio non sarebbe di origine naturale. Pare infatti che a dare inizio alle fiamme sia stato un residente della zona, intenzionato a bruciare alcune sterpaglie nel proprio fondo. La situazione è però sfuggita di mano al computo dell’uomo, e il vento ha spinto il rogo in direzione della casa della famiglia modicana, fortunatamente salvata in extremis.

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