Trionfo Internazionale per il Frantoio Oleario Ruta: Il “DON IGP” conquista il Bicchiere d’Oro 2026

MILANO, 31 Maggio 2026 – L’eccellenza olivicola siciliana sale sul gradino più alto del podio internazionale. Il rinomato olio extravergine d’oliva “DON IGP” Sicilia, punta di diamante della produzione del Frantoio Oleario Ruta, ha conquistato l’ambitissimo “Bicchiere d’Oro – Gold Tasting Cup 2026” in occasione dell’ultima edizione del Milan International Olive Oil Award.

Il premio rappresenta una delle massime onorificenze nel settore oleario globale ed è il risultato di una rigorosa selezione orchestrata da un panel internazionale di assaggiatori professionisti. L’evento, ideato e promosso da Olio Officina — autorevole centro di cultura e approfondimento guidato da Luigi Caricato e dedicato al mondo dei condimenti —, si conferma come una delle vetrine più selettive e prestigiose per la produzione olivicola di alta qualità.

Dall’azienda esprimono profonda emozione e soddisfazione: “Siamo immensamente orgogliosi di annunciare che il nostro DON IGP Sicilia ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento – commentano Ciccio e Graziana Ruta, titolari d’azienda- . Questo premio inserisce ufficialmente il nostro olio tra le eccellenze assolute del panorama oleario mondiale.”

Ottenere il Bicchiere d’Oro al Milan International Olive Oil Award non è soltanto un traguardo aziendale per il Frantoio Oleario Ruta, ma un’importante conferma per l’intera Identificazione Geografica Protetta (IGP) Sicilia. La giuria di esperti internazionali ha valutato i profili organolettici, l’equilibrio delle note fruttate, amare e piccanti, e l’assoluta armonia strutturale che caratterizza il “DON IGP”, riconoscendone la superiorità qualitativa in un contesto competitivo di altissimo livello.

Identità e Territorio

La vittoria del Frantoio Ruta, con produzione a Noto ma con sede a Modica, testimonia come il legame profondo con la terra siciliana, unito a tecniche di raccolta e molitura all’avanguardia, possa tradursi in un prodotto capace di imporsi sui mercati mondiali. Il “DON IGP” racchiude in sé il sole, la biodiversità e la secolare tradizione agricola dell’isola, trasformando ogni singola goccia in un’esperienza sensoriale unica che ha saputo ammaliare i palati del panel milanese.

Con questo sigillo d’oro, il Frantoio Oleario Ruta consolida la propria posizione di leadership nell’universo del Made in Italy agroalimentare, portando alto il nome della tradizione olearia italiana e promettendo di continuare a tracciare una strada fatta di rigore, passione e indiscussa eccellenza.

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