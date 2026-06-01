Sette studenti della provincia di Ragusa hanno vinto il concorso Intercultura 2026

Modica, 1 giugno 2026 – Saranno premiati ufficialmente il prossimo 6 giugno alle 17,30 presso Fondazione Grimaldi a Modica, gli studenti e le studentesse della zona che hanno vinto il concorso di Intercultura per trascorrere un periodo di vita e di studio all’estero. L’evento rappresenta il riconoscimento formale per un gruppo di giovani pronti a rappresentare il territorio in oltre 50 Paesi nel mondo.

In una società sempre più interconnessa, dove è fondamentale lo sviluppo di competenze interculturali, l’esperienza del viaggio diventa un esercizio di consapevolezza. Il percorso di formazione di Intercultura spinge infatti i ragazzi a “fare spazio” a nuove prospettive, rinunciando temporaneamente alle proprie certezze per accogliere modi di vivere e pensieri diversi. Uscire dalla propria zona di comfort permette di preparare una “valigia” fatta di capacità di adattamento, spirito critico e autonomia, competenze oggi richieste non solo dal mondo della scuola, ma anche da quello del lavoro.

Durante la cerimonia riceveranno la pergamena di premiazione 7 studenti:

Eva, Sofia, Mariaelena, Bianca e Paola che frequenteranno un anno scolastico rispettivamente in Polonia, Portogallo, Argentina, Repubblica Ceca e Stati Uniti;

Ludovica, che vivrà l’esperienza di un semestre in Germania;

Ester, che vivrà per tre mesi nel Regno Unito.

Questo investimento sul futuro dei giovani è reso possibile anche grazie a un solido sistema di borse di studio che, a livello nazionale, copre i costi per circa due terzi dei partecipanti.

Sostenere la ricerca e la formazione, promuovere una cultura dell’internazionalizzazione della scuola, valorizzare il merito e formare i leader di domani: con questi obiettivi, saranno premiati anche i vincitori delle Borse di studio date da Fondazione Intercultura ets con il sostegno di Leocata Mangimi S.p.A. e AVIMECC S.p.A. che hanno messo a disposizione una borsa di studio totale per programmi scolastici trimestrali in Europa, a studentesse e studenti meritevoli, residenti nei Comuni di Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli e iscritti al concorso Intercultura presso il Centro locale di Ragusa.

Queste borse di studio rientrano nel progetto “Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca”, promosso dalla Fondazione Intercultura ets. Il progetto mira a promuovere una buona cultura dell’internazionalizzazione della scuola attraverso ricerca, formazione e borse di studio per la mobilità internazionale dei giovani.

L’accoglienza come ponte tra culture

La cerimonia sarà anche l’occasione per incontrare gli studenti internazionali che stanno vivendo il loro anno in Italia proprio nella provincia di Ragusa: Arsene dalla Francia, Nisan dalla Turchia e Maite dal Brasile.

L’esperienza di Intercultura non si esaurisce infatti con la partenza, ma coinvolge l’intera comunità attraverso l’ospitalità. “Fare spazio” significa, in questo senso, anche la disponibilità di una famiglia locale ad aggiungere un posto a tavola per accogliere un giovane di un’altra cultura, trasformando la propria quotidianità in un’esperienza internazionale. In queste settimane, i volontari del Centro locale sono impegnati nella ricerca e nella selezione delle famiglie interessate ad aprirsi a questa opportunità per i ragazzi che arriveranno in Italia da settembre.

Come sottolineato da Giorgia Assenza, Presidente del Centro locale di Intercultura, l’obiettivo di questi programmi è promuovere una cultura della pace attraverso la conoscenza diretta. Ogni studente che parte o che viene accolto contribuisce ad abbattere barriere e pregiudizi, costruendo reti di dialogo che restano vive nel tempo: «In un contesto internazionale complesso, Intercultura promuove l’educazione alla pace attraverso il dialogo e la comprensione tra i popoli. Gli scambi scolastici internazionali sono lo strumento per valorizzare la diversità come risorsa per lo sviluppo del pianeta»

Per informazioni sulle attività di Intercultura nella parte orientale della provincia di Ragusa:

○ Responsabile programmi all’estero: Miriam Dell’Ali, tel. 328 4554457

Responsabile programmi di ospitalità: Pippo Lombardo, tel. 329 3951059

Sito web: intercultura.it

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.