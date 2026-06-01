Modica allo sbando tra “stracci” in aula e veti incrociati: il PD richiama tutti alle proprie responsabilità

MODICA, 01 Giugno 2026 – L’aula consiliare trasformata nel teatro di un regolamento di conti interno, mentre i problemi reali della città restano al palo. Quanto andato in scena nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Modica è ben lontano dalle dinamiche di un normale confronto democratico. Lo scontro frontale, consumatosi durante l’attività ispettiva, tra il consigliere di Forza Italia Roccasalvo e l’assessore Drago — culminato nella richiesta di dimissioni e nella pubblica rievocazione di presunti “incontri chiarificatori” alla presenza della Sindaca — fotografa una politica ripiegata su sé stessa, distaccata dalle reali esigenze dei cittadini.

A denunciare con fermezza la deriva della vita amministrativa modicana è il Partito Democratico, che punta il dito contro una gestione ostaggio di logiche di appartenenza, poltrone e veti incrociati.

Sul grave stallo amministrativo interviene duramente il segretario cittadino del PD, Francesco Stornello, che esprime la posizione netta della principale forza di opposizione: “Mentre i modicani chiedono risposte sul futuro della loro città, in aula si litiga su deleghe e appartenenze. È uno spettacolo che mortifica le istituzioni e che allontana ancora di più le persone dalla politica. Vogliamo essere chiari: non ci interessano le beghe interne alla maggioranza, né le ambizioni personali che le alimentano. Ci interessa Modica. E Modica, oggi, è una città allo sbando, lasciata senza una guida e senza una visione mentre i problemi reali — il dissesto, l’insicurezza, il centro storico che si svuota, i ragazzi che se ne vanno — restano irrisolti”.

Il quadro dipinto dai dem è quello di una città paralizzata. Le emergenze quotidiane e strutturali — dalla tenuta finanziaria alla desertificazione del centro storico, fino all’esodo giovanile — sembrano scivolate in secondo piano rispetto ai giochi di potere della maggioranza.

Il Partito Democratico lancia quindi un monito formale a tutta l’Amministrazione comunale. L’accusa è quella di aver barattato l’azione di governo con la semplice “sopravvivenza” politica.

Basta immobilismo: la fase critica attraversata dal comune non tollera ulteriori rinvii.

Stop ai giochi di potere: nessuno ha il diritto di consegnare la città alla paralisi per debolezza o calcolo elettorale.

Scelte coraggiose: chi siede sulle poltrone del governo cittadino deve assumersi l’onere di guidare la comunità con serietà.

“Governare significa avere il coraggio di scegliere”, incalza Stornello. “La difficilissima fase che Modica attraversa impone scelte coraggiose e responsabili, da assumere ora e senza altri rinvii. Non è ammissibile che immobilismo, veti incrociati e giochi di potere continuino a tenere in ostaggio il futuro della nostra comunità”.

Dai banchi della minoranza, il PD lancia la sua sfida aperta e annuncia una mobilitazione che partirà direttamente dal contatto con i cittadini. L’obiettivo dichiarato è la costruzione di una proposta alternativa concreta, capace di restituire a Modica una visione di lungo periodo.

“Modica merita di essere finalmente governata: soprattutto, merita rispetto, futuro e speranza”, conclude il segretario dem. La palla passa ora alla Sindaca e alla sua maggioranza, chiamate a dimostrare nei fatti se sono ancora in grado di amministrare la città o se le poltrone valgono più del futuro dei modicani.

Salva