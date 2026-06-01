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L’ASP di Ragusa stabilizza 36 unità di personale: 22 sono infermieri

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RAGUSA, 01 Giugno 2026 – Nuova boccata d’ossigeno per la sanità iblea e fine del precariato per decine di professionisti della salute. L’ASP di Ragusa consolida il proprio organico attraverso un nuovo e consistente pacchetto di stabilizzazioni del personale del comparto.

Con una serie di deliberazioni adottate tra il 28 e il 30 maggio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di 36 unità di personale che erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il contingente più numeroso riguarda la prima linea dell’assistenza corsia: sono, infatti, ben 21 gli infermieri stabilizzati, ai quali si aggiunge 1 infermiere pediatrico.

Il piano di stabilizzazione della dirigenza e del comparto tocca però svariati profili professionali essenziali per i servizi sanitari e territoriali: 2 ostetriche, 4 fisioterapisti, 2 tecnici sanitari di radiologia medica, un tecnico sanitario di laboratorio biomedico, un logopedista, un ortottista, un assistente sociale, un operatore socio sanitario (OSS), un operatore tecnico-cuoco.

L’iter amministrativo si è concluso dopo la ricognizione avviata il 17 novembre 2025. Le assunzioni diventeranno effettive non appena saranno firmati i singoli contratti individuali di lavoro.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione, la quale risulta perfettamente coerente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con i tetti di spesa assegnati alla provincia: «Con queste stabilizzazioni compiamo un passaggio importante per il consolidamento dell’organico e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Dare stabilità al personale significa rafforzare i reparti, migliorare la continuità assistenziale e riconoscere il contributo di professionisti che hanno già maturato esperienza all’interno della nostra Azienda. L’obiettivo è costruire un’Azienda sempre più solida e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della comunità».

Grazie a questo provvedimento, l’azienda sanitaria non solo garantisce un futuro sereno a 36 famiglie, ma valorizza le professionalità che già da anni conoscono le corsie e i presidi del territorio, offrendo ai pazienti una rete di cure più stabile ed efficiente.

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