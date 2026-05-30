Pozzallo, malore a bordo di un mercantile: scatta il soccorso d’urgenza della Guardia Costiera (VIDEO)

POZZALLO, 30 Maggio 2026– Momenti di apprensione a largo delle coste iblee, dove la Guardia Costiera di Pozzallo ha coordinato e portato a termine con successo un’operazione di evacuazione medica d’urgenza (MEDEVAC) a favore di un marittimo colto da un grave e improvviso malore.

L’emergenza è scattata a bordo di una nave mercantile battente bandiera liberiana, in navigazione verso Chalkis (Grecia), mentre l’unità si trovava a circa 18 miglia dalla costa di Pozzallo.

Ricevuta la richiesta di assistenza medica, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto iblea si è immediatamente attivata. Sotto il coordinamento dell’11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Catania, i militari hanno messo in contatto la nave con il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) per una prima e cruciale valutazione delle condizioni sanitarie dell’uomo.

I medici del CIRM, constatata la gravità della situazione e la necessità di garantire al paziente cure specialistiche nel più breve tempo possibile, hanno disposto lo sbarco urgente del marittimo.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: dalla banchina di Pozzallo è salpata la motovedetta CP 311; raggiunto il mercantile in mare aperto, i militari hanno effettuato il trasbordo del paziente in piena sicurezza; la motovedetta ha poi fatto rotta verso il porto pozzallese a tutta velocità.

Ad attendere l’unità della Guardia Costiera in banchina c’era già il personale sanitario del 118, preventivamente allertato dalla Sala Operativa. L’uomo è stato così stabilizzato e trasferito d’urgenza in ambulanza presso la struttura ospedaliera competente.

L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla perfetta sinergia e alla rapidità d’azione che hanno visto collaborare l’equipaggio del mercantile, i medici del CIRM, gli uomini della Guardia Costiera e i sanitari del servizio di emergenza.

Salva