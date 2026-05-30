  • 30 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Maggio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo, malore a bordo di un mercantile: scatta il soccorso d’urgenza della Guardia Costiera (VIDEO)

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO,  30 Maggio 2026– Momenti di apprensione a largo delle coste iblee, dove la Guardia Costiera di Pozzallo ha coordinato e portato a termine con successo un’operazione di evacuazione medica d’urgenza (MEDEVAC) a favore di un marittimo colto da un grave e improvviso malore.

L’emergenza è scattata a bordo di una nave mercantile battente bandiera liberiana, in navigazione verso Chalkis (Grecia), mentre l’unità si trovava a circa 18 miglia dalla costa di Pozzallo.

Ricevuta la richiesta di assistenza medica, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto iblea si è immediatamente attivata. Sotto il coordinamento dell’11° Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Catania, i militari hanno messo in contatto la nave con il CIRM (Centro Internazionale Radio Medico) per una prima e cruciale valutazione delle condizioni sanitarie dell’uomo.

I medici del CIRM, constatata la gravità della situazione e la necessità di garantire al paziente cure specialistiche nel più breve tempo possibile, hanno disposto lo sbarco urgente del marittimo.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: dalla banchina di Pozzallo è salpata la motovedetta CP 311; raggiunto il mercantile in mare aperto, i militari hanno effettuato il trasbordo del paziente in piena sicurezza; la motovedetta ha poi fatto rotta verso il porto pozzallese a tutta velocità.

Ad attendere l’unità della Guardia Costiera in banchina c’era già il personale sanitario del 118, preventivamente allertato dalla Sala Operativa. L’uomo è stato così stabilizzato e trasferito d’urgenza in ambulanza presso la struttura ospedaliera competente.

L’operazione si è conclusa positivamente grazie alla perfetta sinergia e alla rapidità d’azione che hanno visto collaborare l’equipaggio del mercantile, i medici del CIRM, gli uomini della Guardia Costiera e i sanitari del servizio di emergenza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Pozzallo, malore a bordo di un mercantile: scatta il soccorso d’urgenza della Guardia Costiera (VIDEO)”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube