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Politica regionale | Scicli

La Regione Siciliana a supporto della Sacra Rappresentazione delle Milizie a Scicli

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Scicli, 30 maggio 2026 – “Una straordinaria rievocazione storica. L’unico vero e proprio “palcoscenico medievale ibleo a cielo aperto” che celebra il Miracolo, la Fede e la Storia che si intrecciano al mito della Madonna Guerriera nella “Piana di Donnalucata”, riproponendo lo scontro tra il coraggio dei Cristiani e i Saraceni. In poche parole la Madonna delle Milizie che con grande orgoglio abbiamo supportato come Regione Siciliana”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta l’edizione 2026 di una delle feste più particolari e partecipate in Sicilia: “Grazie a un lavoro sinergico e a un impegno economico mirato – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – siamo riusciti a garantire le risorse necessarie per un’edizione che si preannuncia vivace, dinamica e, soprattutto, partecipata. Una festa tra la gente e con la gente, uno “spettacolo nello spettacolo”. Il nostro obiettivo primario era restituire questa tradizione millenaria alla sua identità più autentica: quest’anno la regia dell’evento torna saldamente nelle mani degli sciclitani”. Grazie al finanziamento ottenuto, la macchina logistico e teatral-attoriale si riappropria del suo scenario naturale nel pieno solco della tradizione. La meravigliosa scenografia che comprende il Palcoscenico, il Castello e l’arrivo della Nave Saracena tornerà a occupare la centralissima Piazza Italia, nell’area prospiciente la Scuola Media Lipparini, incastonata in un contesto storico-monumentale unico al mondo, tra la collina di San Matteo e le architetture barocche della città, patrimonio UNESCO. “Quest’anno – commenta il presidente della I Commissione – mi risulta esserci un gruppo attoriale coinvolgente, travolgente ed entusiasmante pronto a far rivivere il miracolo della Madonna a Cavallo con la Spada. L’evento rappresenta un’ottima occasione per visitare Scicli e lasciarsi affascinare dal contrasto in cui il Medioevo incontra la città Barocca. Invitiamo tutti a essere presenti sabato 30 maggio per vivere insieme il Miracolo della Madonna delle Milizie”.

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