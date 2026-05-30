  • 30 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Maggio 2026 -
News in primo piano | Attualità | Modica | Pozzallo

Scuola, il Premio “Principe della Cultura” 2026 incorona il modicano Orazio Ruscica

Trent'anni di battaglie e passione: a Pozzallo il prestigioso riconoscimento al leader dello Snadir per il suo impegno a tutela dei docenti
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 30 Maggio 2026 – C’è un filo rosso che lega la dignità del lavoro dei docenti al futuro delle nuove generazioni. Questo legame profondo è stato il cuore pulsante della cerimonia svoltasi ieri a Pozzallo, dove a Orazio Ruscica è stato assegnato il prestigioso Premio Nazionale “Principe della Cultura” 2026 per la sezione dirigenti sindacali.
Il premio non è solo una celebrazione alla carriera, ma il manifesto di oltre trent’anni di impegno sindacale, culturale e umano spesi a difesa degli insegnanti di religione e dell’intero sistema scolastico italiano.
Nel suo discorso di ringraziamento, Ruscica ha lanciato un messaggio potente che ridefinisce il ruolo del sindacato nella società moderna: “Quando si difende la dignità di un insegnante, si difende il futuro di un’intera società.”
Un richiamo forte al valore della cultura, del dialogo e della rappresentanza, visti non come formalismi burocratici, ma come motori essenziali di crescita civile e democratica.
Lungi dall’essere un traguardo puramente personale, questo riconoscimento celebra la storia e l’identità dello Snadir. Ruscica ha infatti voluto condividere il premio con l’intera sigla sindacale, una realtà che negli anni si è imposta nel panorama scolastico.
Con il premio a Orazio Ruscica, Pozzallo ha acceso i riflettori su una verità fondamentale: investire e proteggere chi insegna è l’unico modo per garantire un futuro solido al Paese.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube