  • 30 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Maggio 2026 -
Attualità | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo. Diffida dei balneari al Comune: “Spiagge libere senza pulizia, servizi e accessi per disabili”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 30 Maggio 2026 – L’Associazione Turistica Balneare Siciliana ha diffidato il Comune di Pozzallo chiedendo un intervento immediato sulla gestione delle spiagge libere del Lungomare Pietrenere, con particolare riferimento alla pulizia quotidiana dell’arenile, alla raccolta dei rifiuti, agli accessi per le persone con disabilità e ai presidi di salvataggio. La nota è indirizzata al sindaco, all’assessore comunale all’Ecologia e, per conoscenza, anche agli uffici regionali competenti e alla Capitaneria di porto di Pozzallo.

Nel documento, l’associazione ricorda che il 21 maggio 2026 l’assessore all’Ecologia, Dott.ssa Azzarelli, aveva convocato i concessionari per una riunione tenutasi il 26 maggio sul tema della pulizia delle spiagge e delle rispettive competenze. Secondo quanto riportato, nonostante la stagione balneare sia già iniziata dal 1 aprile e prosegua fino al 30 ottobre, diverse spiagge libere di competenza comunale si troverebbero ancora in condizioni di abbandono e senza i servizi minimi necessari.

Tra le principali criticità segnalate figurano l’assenza di accessi idonei al mare per le persone diversamente abili, la mancata pulizia quotidiana dell’arenile comunale, la carenza di contenitori per i rifiuti e l’assenza di presidi di salvataggio almeno nei fine settimana. L’associazione sostiene inoltre che la pulizia e la gestione delle spiagge libere competano esclusivamente al Comune per l’intero anno e contesta ogni tentativo di trasferire tali oneri ai concessionari.

Nel testo della diffida viene anche definita “inaccettabile” l’eventuale richiesta rivolta ai concessionari di ottenere autonomamente autorizzazioni per l’accesso di mezzi meccanici in spiaggia ai fini della pulizia. Sempre secondo l’associazione, la normativa regionale consentirebbe l’uso di tali mezzi solo in casi eccezionali e per operazioni puntuali, non durante la stagione estiva.

Per questo motivo, l’Associazione Turistica Balneare Siciliana chiede al Comune di Pozzallo di attivare subito la pulizia giornaliera delle spiagge libere, installare contenitori per i rifiuti, realizzare percorsi e pedane per l’accessibilità, garantire il servizio di salvataggio e interrompere ogni tentativo di addossare ai concessionari obblighi non previsti. Nella diffida si chiede inoltre una risposta scritta entro 10 giorni, con l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro, potranno essere avviate segnalazioni e denunce alle autorità competenti.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube