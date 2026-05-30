ASI Circuito Tricolore e le Moto Storiche nel Barocco Ibleo: la new entry nella serie che promuove motorismo storico e territorio

Ragusa, 30 Maggio 2026 – Se a metà maggio le auto storiche hanno percorso quasi mille chilometri con il Giro di Sicilia, il 30 e 31 maggio saranno le due ruote ad immergersi nelle bellezze e nella cultura dell’Isola grazie alla 20^ edizione di Moto Storiche nel Barocco Ibleo. La regia dell’evento è a cura del Veteran Car Club Ibleo di Ragusa, un riferimento per gli appassionati e per i collezionisti nella parte sud-orientale della Sicilia. La manifestazione è al suo debutto assoluto nel calendario di ASI Circuito Tricolore, una “new entry” che porterà i centauri alla scoperta dell’altopiano degli Iblei dove, nel ‘700, si sviluppò una nuova straordinaria espressione artistica – nota appunto come Barocco Ibleo – caratterizzata da ricche decorazioni, mascheroni, balconi scolpiti e luccicanti dorature.

Ragusa sarà l’epicentro della kermesse itinerante. Da qui partiranno le moto storiche sabato mattina 30 maggio alle ore 9.00 dopo aver effettuato il raggruppamento in Piazza San Giovanni. La prima tappa del percorso toccherà San Giacomo, Monte Lauro, Buccheri e Giarratana, per fare poi rientro in serata a Ragusa. La seconda tappa di domenica partirà nuovamente da Piazza San Giovanni per portare i motociclisti a Scicli – vero e proprio gioiello incastonato in una gola rocciosa con i suoi eleganti palazzi nobiliari – e infine Pozzallo. Sarà un viaggio nel tempo e nei territori tutelati dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.

Come settimo appuntamento di ASI Circuito Tricolore – che gode dei patrocini istituzionali del Ministero dei Trasporti, del Ministero della Cultura, dell’ANCI, della FIVA e della RAI – Moto Storiche nel Barocco Ibleo offre il connubio perfetto tra arte meccanica e barocca, tra motorismo storico e cultura, tra piacere di guida e turismo lento.

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