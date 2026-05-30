Operazione nazionale della Polizia di Stato 1335 arresti e oltre 450 chili di droga sequestrati

30 Maggio 2026 – In provincia di Caltanissetta identificate 262 persone, eseguite 57 perquisizioni, sequestrati 3 chili e 400 grammi di cannabinoidi e armi. Due persone arrestate, sei denunciate e sedici sanzionate per uso di sostanze stupefacenti.

Si è conclusa ieri un’operazione della Polizia di Stato a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

A Caltanissetta la Squadra Mobile, con l’ausilio della sezione volanti e dei Commissariati di Gela e Niscemi, ha identificato 262 persone, di cui 38 minorenni, eseguito 57 perquisizioni personali e locali, con il sequestro di 2 chili e 200 grammi di hashish, 1 chilo e 240 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina e 6 coltelli. Due persone sono state tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sei denunciate in stato di libertà a vario titolo per detenzione di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere e sedici sanzionate e segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Su tutto il territorio nazionale l’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 chili di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina. Sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

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