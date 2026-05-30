  • 30 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Maggio 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Operazione nazionale della Polizia di Stato 1335 arresti e oltre 450 chili di droga sequestrati

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti
30 Maggio 2026 – In provincia di Caltanissetta identificate 262 persone, eseguite 57 perquisizioni, sequestrati 3 chili e 400 grammi di cannabinoidi e armi. Due persone arrestate, sei denunciate e sedici sanzionate per uso di sostanze stupefacenti.
Si è conclusa ieri un’operazione della Polizia di Stato a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.
A Caltanissetta la Squadra Mobile, con l’ausilio della sezione volanti e dei Commissariati di Gela e Niscemi, ha identificato 262 persone, di cui 38 minorenni, eseguito 57 perquisizioni personali e locali, con il sequestro di 2 chili e 200 grammi di hashish, 1 chilo e 240 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina e 6 coltelli. Due persone sono state tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sei denunciate in stato di libertà a vario titolo per detenzione di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere e sedici sanzionate e segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.
Su tutto il territorio nazionale l’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 chili di cocaina, 379 di cannabinoidi e 7 di eroina. Sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Operazione nazionale della Polizia di Stato 1335 arresti e oltre 450 chili di droga sequestrati”

  1. Carmela

    …e non sono questi numeri che dovrebbero far accapponare la pelle e fare riflettere tutti? E per tutti intendo: ragazzi, genitori, componenti della società civile, scuola, amministratori, servizi sociali…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube