Cimitero storico di Modica: assemblea partecipata del Comitato. Sotto i riflettori i 2 milioni di euro promessi dalla Regione

MODICA, 30 Maggio 2026 – Un incontro molto partecipato e sentito quello che il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica ha tenuto presso la Domus Sancti Petri. All’appuntamento hanno preso parte non solo i parenti e gli amici dei defunti i cui loculi si trovano attualmente transennati e a rischio crollo, ma anche numerosi cittadini sensibili a una problematica che tocca da vicino l’intera comunità.

A delineare il quadro della situazione è stato Piergiorgio Barone, il quale ha presentato una dettagliata relazione che ha ripercorso l’intera vicenda dei colombari pericolanti del cimitero modicano. Da anni, infatti, le famiglie attendono risposte chiare, tempi certi e, soprattutto, interventi concreti. Una situazione non più procrastinabile che investe direttamente la sicurezza della struttura, la dignità del luogo e il dovuto rispetto per i defunti.

Il punto di svolta potrebbe essere rappresentato dai recenti sviluppi politici. Come ricordato da Barone, la stampa ha da poco diffuso la notizia dello stanziamento, da parte della Regione Siciliana, di due milioni di euro destinati proprio ai loculi della Compagnia del Santissimo Sacramento e del Circolo Di Vittorio.

Un annuncio accolto con forte attenzione, accompagnato dalle dichiarazioni del Sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha promesso un impegno serrato:

“Bisogna agire subito perché è una questione di etica che ha precedenza assoluta e che merita risposte immediate. Adesso seguirò giorno dopo giorno l’iter del finanziamento regionale, condividendone i passaggi sino all’erogazione di queste somme che serviranno ai lavori che ridaranno la piena dignità che merita il luogo sacro”.

Il Comitato, che continua a mantenere alta l’attenzione affinché dalle promesse si passi rapidamente ai cantieri, ha visto stasera i contributi attivi di altri storici membri, tra cui Giovanni Meno Rosa e Ignazio Giunta.

All’incontro non è mancato il supporto dei rappresentanti politici del territorio, a dimostrazione della trasversalità e dell’importanza della questione sono intervenuti personalmente l’on. Stefania Campo, l’on. Giorgio Assenza ha fatto pervenire i suoi saluti e la sua vicinanza alla causa e l’on. Nello Di Pasquale è intervenuto in collegamento telefonico per ribadire il proprio interessamento alla vicenda.

Il Comitato ha concluso l’incontro ribadendo che vigilerà costantemente su ogni passo dell’iter burocratico, affinché i due milioni di euro vengano sbloccati nel minor tempo possibile e si possa finalmente restituire decoro al cimitero storico della città.

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