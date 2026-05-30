Modica, la grande musica sposa la solidarietà: incanto gospel all’atrio di Palazzo San Domenico

MODICA, 30 Maggio 2026 – Una platea qualificata, attenta e visibilmente emozionata ha fatto da cornice, ieri sera, nello storico atrio di Palazzo San Domenico, al concerto del Modica Gospel Academy (MGA). L’evento, che ha unito l’eccellenza artistica alla solidarietà, è stato organizzato e promosso da ATCOM SICILIA (Associazione Trapiantati di Cuore), guidata dal presidente Corrado Garofalo, che proprio nella città della Contea ha tenuto un importante convegno di sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi.

Il Modica Gospel Academy, diretto magistralmente dal Maestro Giorgio Rizza, ha letteralmente incantato i presenti offrendo un repertorio rinnovato, caratterizzato da sonorità e brani complessi, di forte impatto emotivo e spirituale. Dal pezzo d’apertura “God be praised” a “Prelude to worship”, da “For every mountain” passando per “Every praise”, il coro ha dimostrato un palese e straordinario salto di qualità tecnico e interpretativo.

Presenti, tra gli altri, il sindaco, Maria Monisteri, e l’assessore ai Servizi Sociali, Concetta Spadaro.

Le voci si sono unite come preghiere leggere nel silenzio della notte, accendendo il cuore del pubblico in quello che è apparso a tutti come un vero e proprio “dono per l’anima”. A impreziosire e completare la performance corale sono state le eccezionali incursioni dei solisti Elma Rizza, Sciara e Saro Cannizzaro, capaci di dare un valore aggiunto a un quadro artistico già di altissimo livello. Ad arricchire ulteriormente la serata, l’evento ha potuto contare anche sul prezioso e speciale contributo dell’attore Alessandro Sparacino.

La serata ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di maturazione della corale modicana, come confermato dalle parole dello stesso direttore:

«Abbiamo emozionato e ci siamo emozionati» – ha commentato a caldo il Maestro Giorgio Rizza – «collaudando per l’occasione brani che hanno fatto la differenza. Il pubblico ha riconosciuto e apprezzato questo nostro importante cambiamento e percorso di crescita. Adesso non c’è tempo per fermarsi: dobbiamo prepararci per il grande evento del prossimo 21 giugno a Ferrara. Ben 12 dei nostri coristi sono stati infatti convocati nella Nazionale Italiana Gospel per un grandioso concerto che vedrà salire sul palco 300 coristi provenienti da tutta la nazione».

L’appuntamento di ieri sera ha confermato ancora una volta il binomio vincente tra la grande musica e l’impegno sociale, celebrando la vita e la speranza grazie alla sinergia profonda e al costante impegno sul territorio di realtà straordinarie come ATCOM Sicilia e il Modica Gospel Academy.

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