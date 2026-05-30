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Ragusa, stroncato giro di crack e cocaina: arrestato un 28enne in Via Scarlatti

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Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 30 Maggio 2026 – Continua senza sosta l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri. Nelle ultime ore, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di origini albanesi di 28 anni, gravemente indiziato di detenzione illecita e spaccio di droga.

L’operazione nasce dal monitoraggio quotidiano del territorio. I Carabinieri avevano infatti notato un insolito e continuo movimento di persone nei pressi di via Minardi. Per fare luce sulla situazione, è stato predisposto un mirato servizio di osservazione e appostamento.

Il sospetto che si trattasse di una piazza di spaccio ha trovato conferma quando i militari hanno notato diversi soggetti in prolungata attesa in via Scarlatti. Nel tardo pomeriggio il blitz: dopo aver assistito in diretta alla consegna di un involucro bianco in cambio di denaro, gli uomini della Sezione Operativa sono intervenuti, rincorrendo e bloccando il pusher.

Dopo aver recuperato i soldi appena incassati dalla vendita, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del 28enne. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio “market” della droga: 34 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo smercio; 11 dosi di crack; 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita; un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Secondo le stime degli inquirenti, il quantitativo di droga sequestrato, se immesso sul mercato del capoluogo ibleo, avrebbe potuto fruttare una cifra vicina ai 2.000 euro.

Alla luce di quanto emerso, per il giovane albanese sono scattate le manette. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di via G. Di Vittorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

Come previsto dalla legge e in virtù del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’odierno indagato dovrà essere accertata e vagliata nel corso del successivo iter giurisdizionale.

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1 commento su “Ragusa, stroncato giro di crack e cocaina: arrestato un 28enne in Via Scarlatti”

  1. Pi pitruzzu

    Pietro essendo albanese è ugualmente risorsa per il tuo centro di accoglienza? O vale solo se africani? Chiedo per una tua risorsa

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