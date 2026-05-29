Sicurezza e decoro urbano: firmate le nuove ordinanze per i Centri Storici e Marina di Ragusa

Ragusa, 29 maggio 2026 – Facendo seguito alle determinazioni assunte il 21 maggio scorso in Prefettura nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica l’Amministrazione Comunale ha varato due distinte ordinanze sindacali che introducono misure temporanee valide per la stagione estiva 2026.

“Per tempo e con regole e perimetro chiari – dichiarata il sindaco, Peppe Cassì – diamo inizio alla nostra stagione estiva. L’obiettivo è come sempre quello di far convivere esigenze diverse ma senza lasciare spazio alla maleducazione o agli eccessi.”

“Le misure – prosegue l’assessore alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri- mirano a contenere fenomeni legati all’abbandono di rifiuti, al consumo incontrollato di alcolici, a schiamazzi e a comportamenti lesivi della pubblica decenza. Una città viva e per tutti, dal Centro al mare, in maniera sana.”

1. Centro Storico (Ragusa Superiore e Ragusa Ibla)

Periodo di validità: Dal 30 maggio al 31 ottobre 2026.

Nelle aree individuate dalla planimetria comunale sono introdotte le seguenti disposizioni:

– Divieto di assembramento e bivacco: Vietati gli stazionamenti che sfocino in bivacchi, schiamazzi, consumo improprio di bevande o abbandono di rifiuti.

– Stop al vetro e alle lattine per l’asporto, ore 17:00 – 07:00: Vietata la vendita per asporto e la cessione a qualsiasi titolo di bevande (alcoliche e non) in contenitori di vetro o lattine da parte di pubblici esercizi, minimarket, distributori H24, artigiani e circoli.

Il divieto non si applica alla consumazione interna o nei dehors autorizzati, alle manifestazioni patrocinate (con l’uso di contenitori bio o carta), all’acquisto all’interno di una spesa alimentare complessiva e all’asporto di pizzerie/rosticcerie in combinazione con il cibo.

– Divieto di consumo all’aperto, ore 17:00 – 07:00): Vietato consumare all’aperto o detenere contenitori aperti in vetro o lattina, nonché abbandonarne rifiuti.

– Misure speciali per il Sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista e la Rotonda Maria Occhipinti: su queste specifiche aree è inoltre vietato giocare a pallone, utilizzare diffusori musicali/apparecchi sonori, nonché circolare con biciclette, monopattini, pattini o skateboard.

2. Marina di Ragusa

Periodo di validità: Dal 30 maggio al 30 settembre 2026.

In considerazione del forte afflusso turistico estivo nella frazione balneare, l’ordinanza prevede nelle aree delimitate:

– Divieto di stazionamento e bivacco: Vietati gli assembramenti protratti che impediscano la libera fruizione degli spazi pubblici o generino degrado e disturbo.

– Emissione sonore: Divieto di utilizzo di diffusori musicali o strumenti sonori che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

– Consumo di alcolici: Vietato il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ad esclusione delle zone di pertinenza dei pubblici esercizi (dehors).

– Tutela ambientale: Divieto di abbandono sul suolo pubblico di bottiglie, lattine e rifiuti, con l’obbligo di immediata rimozione da parte dei responsabili.

– Giochi e comportamenti disturbanti: Vietate attività e giochi che per modalità, intensità sonora o occupazione degli spazi compromettano la vivibilità urbana.

Salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa che va da euro 25,00 a euro 500,00. All’atto dell’accertamento, verrà ordinata l’immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati.

In caso di reiterate violazioni da parte di operatori economici, potrà essere disposta la sospensione dell’attività

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