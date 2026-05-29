Ragusa. Emozione collettiva lega la città a San Giorgio. Domenica il clou dei festeggiamenti

Ragusa, 29 maggio 2026 – La giornata di domenica 31 maggio rappresenta il culmine dei festeggiamenti in onore di San Giorgio martire, patrono di Ragusa, con un programma ricco di appuntamenti religiosi e culturali che abbraccia l’intera città. Dopo le intense giornate di preparazione, ieri sera — giovedì — si è vissuto un momento particolarmente sentito con la santa messa dedicata ai ragazzi di tutta la città, molto partecipata, seguita dalla proiezione del docufilm “San Giorgio – U priziusu” sulle scalinate del sagrato della chiesa Madre. L’iniziativa, curata dall’associazione Novum 1693 – Cantiere culturale, ha riscosso un grande successo di pubblico e apprezzamento per la qualità e la profondità del racconto, capace di intrecciare storia, fede e tradizione.

La domenica dei festeggiamenti si aprirà alle 8 con il festoso suono delle campane e lo sparo dei colpi che annunciano il giorno di festa che sarà ripetuto a mezzodì. Alle 10,30, per le vie del centro storico, si esibirà il corpo bandistico “San Giorgio – Città di Ragusa”, che accompagnerà la comunità in un clima di gioia e devozione. In mattinata le sante messe al duomo si terranno alle 10,30 e alle 12. Nel pomeriggio, alle 17, esibizione dei corpi bandistici San Giorgio-Città di Ragusa diretto dal maestro Antonio Palermo e “Vito Cutello” da Chiaramonte Gulfi diretto dal maestro Paolo Scollo. Alle 17,30, dai Giardini iblei, sfilata del gruppo “Musici e sbandieratori del magistrato dei quartieri” di Piazza Armerina. Alle 18 la solenne celebrazione pontificale presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, animata dalla Schola Cantorum parrocchiale diretta da Salvatore Tribastone, con il maestro Luca Occhipinti all’organo e la partecipazione delle autorità civili e militari.

Alle 19,30 si svolgerà la solenne processione con il simulacro di San Giorgio e l’Arca Santa, che attraverserà le principali vie di Ragusa Ibla: Conte Cabrera, Piazza Duomo, Via delle Suore, Largo Camerina, Via Orfanotrofio, Piazza G.B. Marini, Via Tenente La Rocca, Via Giardini, Piazza Pola, Corso XXV Aprile, Piazza Duomo, Via Capitano Bocchieri, Via XI Febbraio, Via Torre Nuova, Via del Mercato, Piazza Repubblica, Chiesa Anime Sante del Purgatorio, per poi concludersi con il rientro trionfale in piazza Duomo.

Sul versante ricreativo e culturale, la giornata offrirà momenti di spettacolo e intrattenimento di grande richiamo. Alle 20,30, nei Giardini Iblei, il cielo si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico curato dalla premiata ditta “Zio Piro” di Gianni Vaccalluzzo, mentre alle 23, in piazza Duomo, si terrà il gran finale artistico e fantasmagorico con il video mapping immersivo a cura di Playart Multimedia e il piromusicale firmato ancora da “Zio Piro”.

Una giornata che unisce fede, tradizione e spettacolo, nel segno di San Giorgio, simbolo di coraggio e speranza per tutta la comunità ragusana. I festeggiamenti si chiuderanno con la consueta emozione collettiva che ogni anno rinnova il legame profondo tra la città e il suo patrono.

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