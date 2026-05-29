Pozzallo, la Movida sotto scacco: tradito dal cane antidroga, arrestato un 28enne

POZZALLO, 29 Maggio 2026 – Riflettori accesi sulla sicurezza e sul contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti a Pozzallo. Negli ultimi giorni, le strade della cittadina marinara sono state teatro di un articolato dispositivo di controllo del territorio.

L’operazione, coordinata su vasta scala, ha visto l’impiego congiunto dei Carabinieri della Stazione locale, dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e del personale specializzato del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). I controlli hanno setacciato l’intero centro abitato, con un’attenzione particolare rivolta alle aree a maggiore densità di frequentazione e ai luoghi simbolo della “movida” pozzallese.

Il bilancio più significativo dell’operazione riguarda l’arresto di un 28enne del posto, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è incappato nei controlli mentre si trovava in una piazza del centro. A tradirlo sarebbero stati l’evidente stato di agitazione e il repentino cambio di atteggiamento non appena ha visto avvicinarsi i militari, supportati dal fiuto infallibile del cane antidroga. Nel tentativo di sottrarsi alle verifiche, il 28enne ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di “mezzo panetto” di hashish del peso complessivo di circa 50 grammi; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi; circa 150 euro in contanti, somma ritenuta dagli inquirenti il provento dell’attività di spaccio.

Condotto presso gli uffici della Stazione di Pozzallo, l’indagato è stato sottoposto al regime dei arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.

L’attività di prevenzione non si è fermata qui. Nel mirino dei controlli sono finiti anche altri tre giovani pozzallesi, di età compresa tra i 19 e i 22 anni. I ragazzi sono stati trovati complessivamente in possesso di 30 grammi di hashish.

Per loro non è scattato il provvedimento restrittivo, bensì la segnalazione alla Prefettura di Ragusa in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per i tre giovani si apre ora l’iter amministrativo e legislativo previsto dalla normativa vigente in materia.

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