Il malore di Ammatuna. Il sindaco di Pozzallo scrive un post dall’Ospedale

Ragusa, 29 Maggio 2026 – “Mi è stato vietato l’uso del telefono e, per questo motivo, non ho potuto rispondere prima”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna scrive un post su Facebook per rassicurare i suoi concittadini. L’altra notte ha avuto un’ischemia coronarica che ha reso necessario un intervento di emodinamica. L’intervento è riuscito con successo e tutte le procedure si sono svolte regolarmente. Attualmente il Sindaco è ricoverato presso l’Unità Coronarica dell’ ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, diretta dal Dott. Antonino Nicosia, dove rimarrà sotto osservazione secondo il normale decorso post-operatorio previsto in casi analoghi.

“Grazie di cuore a tutti per gli auguri ricevuti – scrive ancora -. Siete stati davvero tantissimi e rispondere singolarmente a ciascuno è impossibile, ma vi sono sinceramente grato per l’affetto dimostrato. Mi scuso con tutti voi per questi giorni di mia assenza. Dalla prossima settimana riprenderò regolarmente le mie attività, nell’esclusivo interesse della mia e nostra amata Pozzallo.

Ancora grazie a tutti”.

Salva