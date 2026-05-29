Palio dei Normanni a Piazza Armerina e Madonna delle Milizie a Scicli, nasce un gemellaggio

Scicli/Piazza Armerina, 29 maggio 2026 – Il Comune di Piazza Armerina e il Comune di Scicli annunciano la nascita di un importante gemellaggio culturale tra due delle più affascinanti e identitarie tradizioni storiche della Sicilia: il Palio dei Normanni e la Madonna delle Milizie.

Un incontro di straordinario valore storico, culturale e simbolico che unisce due città profondamente legate alla tradizione normanna e alla memoria della liberazione della Sicilia dalla dominazione saracena, attraverso due iconografie mariane divenute nei secoli simboli di fede, identità e riscatto del popolo siciliano: Maria Santissima delle Vittorie di Piazza Armerina e la Madonna delle Milizie di Scicli.

Il gemellaggio culturale, fortemente voluto dal sindaco di Scicli Mario Marino, dal vicesindaco e assessore al Turismo di Piazza Armerina, Ettore Messina, e condiviso dalle rispettive amministrazioni comunali, rappresenta un importante percorso di collaborazione volto alla valorizzazione delle grandi rievocazioni storiche siciliane e alla promozione di un turismo culturale sempre più identitario e di qualità.

Il lavoro sinergico mira a creare un ponte culturale tra due eventi che custodiscono l’anima più autentica della storia medievale siciliana.

In occasione delle celebrazioni che si svolgeranno a Scicli il prossimo 30 maggio, sarà esposto ufficialmente il vessillo del Palio dei Normanni, simbolo della grande rievocazione storica di Piazza Armerina. Una prestigiosa rappresentanza del Palio sfilerà inoltre per le vie cittadine con un suggestivo corteo di figuranti storici e con la partecipazione dei musici del Magistrato dei Quartieri, portando a Scicli il fascino, i colori e la tradizione della più importante manifestazione identitaria della città di Piazza Armerina.

Due città, due Madonne guerriere, due tradizioni che raccontano la Sicilia normanna e il suo straordinario patrimonio culturale. Un gemellaggio che diventa simbolo di unione, valorizzazione delle tradizioni popolari e promozione della Sicilia autentica.

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