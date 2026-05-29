Modica, ancora un furto con destrezza in libreria: colpo da 800 euro a Modica Alta

MODICA, 29 Maggio 2026 – Nei giorni scorsi, un malvivente ha messo a segno un colpo da 800 euro ai danni della storica cartolibreria “Quasimodo”, di Corso Principessa Maria del Belgio a Modica Alta. La dinamica del furto è emersa chiaramente dalla denuncia formale che il titolare dell’attività ha prontamente presentato alle forze dell’ordine.

Il copione è stato studiato nei minimi dettagli. Il malvivente è entrato nell’esercizio commerciale confondendosi tra i presenti e spacciandosi per un normale cliente. Ha atteso con pazienza il momento più propizio, sfruttando una momentanea distrazione del commerciante e di alcuni avventori che si trovavano all’interno del locale in quel momento.

Con una mossa fulminea e con estrema destrezza, l’uomo è riuscito a impossessarsi di un portafogli che custodiva l’ingente somma di 800 euro in contanti. Subito dopo, si è allontanato rapidamente, riuscendo a dileguarsi nel nulla prima ancora che la vittima si accorgesse dell’ammanco.

L’episodio ha fatto scattare immediatamente il campanello d’allarme tra i commercianti della zona, poiché il modus operandi appare identico a quello registrato soltanto la scorsa settimana nel cuore del centro storico.

Pochi giorni fa, con le stesse identiche modalità, era stata presa di mira la libreria Mondadori di Corso Umberto.

Le forze dell’ordine hanno avviato approfonditi accertamenti e stanno analizzando gli elementi a disposizione per risalire all’identità del responsabile. L’obiettivo degli investigatori è capire se dietro i due colpi ci sia la stessa mano e verificare l’eventuale coinvolgimento del sospettato in altri episodi analoghi denunciati di recente in diverse attività commerciali della città.

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