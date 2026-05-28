Modica, parcheggi blu, studenti e multipiano: Baglieri (Mpa-Grande Sicilia), “Il Comune faccia rispettare il contratto”

Modica, 28 maggio 2026 – Il dibattito sui parcheggi a pagamento e sulle difficoltà quotidiane di studenti e famiglie modicane si accende e si sposta sul piano del rispetto delle regole e dei contratti pubblici. A sollevare il caso è Giovanni Baglieri, esponente e responsabile del gruppo giovani di Mpa-Grande Sicilia Modica, all’indomani della discussione in Consiglio comunale incentrata sulle aree di sosta adiacenti al Palazzo degli Studi di Modica Bassa.

“Sul tema delle strisce blu serve finalmente chiarezza,” esordisce Baglieri. “La vera questione non è soltanto discutere di eventuali agevolazioni, ma capire perché il Comune non riesca ancora a far rispettare integralmente il contratto stipulato con la società che gestisce il servizio”.

Il riferimento è alla posizione espressa dall’Amministrazione in aula, che ha frenato sulle riduzioni per gli studenti parlando della necessità di un censimento delle minicar e del rischio di creare disparità tra diverse zone della città. Argomentazioni che Baglieri definisce deboli e che lasciano aperti “interrogativi politici e amministrativi molto seri”.

Il fulcro della contestazione mossa dall’esponente autonomista riguarda il capitolato d’appalto. Secondo quanto previsto dall’accordo originario, la società concessionaria avrebbe dovuto attivare un servizio di bus navetta per collegare il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro con il centro cittadino e i punti strategici della città.

Un servizio che, dopo anni di gestione, non è mai nato, con due pesanti conseguenze:

costi insostenibili per le famiglie: Molti genitori spendono centinaia di euro all’anno in strisce blu per permettere ai figli di frequentare le scuole in centro storico.

infrastrutture sprecate: Il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro rimane sistematicamente vuoto e sottoutilizzato.

Baglieri non usa giri di parole nel commentare l’ammissione di impotenza da parte dei vertici di Palazzo San Domenico: “Fa riflettere sentire il Sindaco e il Vicesindaco dichiarare di avere difficoltà a interloquire con la società concessionaria. Un Comune non può permettersi di non riuscire a far rispettare un contratto pubblico. Se esistono inadempienze bisogna pretendere il ripristino degli obblighi o avere il coraggio politico di avviare le procedure di revoca della concessione“.

Oltre alle critiche, Mpa-Grande Sicilia lancia un piano per sbloccare lo stallo della mobilità cittadina, articolato in tre punti chiave: trasformare il multipiano di Viale Medaglie d’Oro in un hub dedicato a giovani e studenti con prezzi accessibili., attivare i collegamenti promessi verso il Palazzo degli Studi, Corso Umberto e gli altri istituti scolastici, svuotare il centro storico dalle auto, valorizzando un’opera pubblica oggi fantasma.

In vista delle prossime mosse, Baglieri annuncia l’intenzione di creare un fronte comune con la base studentesca modicana: “Sono pronto a incontrare i rappresentanti di istituto, gli studenti e le famiglie per costruire una proposta condivisa. La politica deve tornare ad ascoltare i giovani e pretendere il rispetto degli impegni presi con i cittadini”.

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