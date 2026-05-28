Modica, parcheggi blu, studenti e multipiano: Baglieri (Mpa-Grande Sicilia), “Il Comune faccia rispettare il contratto”

Modica, 28 maggio 2026 – Il dibattito sui parcheggi a pagamento e sulle difficoltà quotidiane di studenti e famiglie modicane si accende e si sposta sul piano del rispetto delle regole e dei contratti pubblici. A sollevare il caso è Giovanni Baglieri, esponente e responsabile del gruppo giovani di Mpa-Grande Sicilia Modica, all’indomani della discussione in Consiglio comunale incentrata sulle aree di sosta adiacenti al Palazzo degli Studi di Modica Bassa.
“Sul tema delle strisce blu serve finalmente chiarezza,” esordisce Baglieri. “La vera questione non è soltanto discutere di eventuali agevolazioni, ma capire perché il Comune non riesca ancora a far rispettare integralmente il contratto stipulato con la società che gestisce il servizio”.
Il riferimento è alla posizione espressa dall’Amministrazione in aula, che ha frenato sulle riduzioni per gli studenti parlando della necessità di un censimento delle minicar e del rischio di creare disparità tra diverse zone della città. Argomentazioni che Baglieri definisce deboli e che lasciano aperti “interrogativi politici e amministrativi molto seri”.
Il fulcro della contestazione mossa dall’esponente autonomista riguarda il capitolato d’appalto. Secondo quanto previsto dall’accordo originario, la società concessionaria avrebbe dovuto attivare un servizio di bus navetta per collegare il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro con il centro cittadino e i punti strategici della città.
Un servizio che, dopo anni di gestione, non è mai nato, con due pesanti conseguenze:
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costi insostenibili per le famiglie: Molti genitori spendono centinaia di euro all’anno in strisce blu per permettere ai figli di frequentare le scuole in centro storico.
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infrastrutture sprecate: Il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro rimane sistematicamente vuoto e sottoutilizzato.
Baglieri non usa giri di parole nel commentare l’ammissione di impotenza da parte dei vertici di Palazzo San Domenico: “Fa riflettere sentire il Sindaco e il Vicesindaco dichiarare di avere difficoltà a interloquire con la società concessionaria. Un Comune non può permettersi di non riuscire a far rispettare un contratto pubblico. Se esistono inadempienze bisogna pretendere il ripristino degli obblighi o avere il coraggio politico di avviare le procedure di revoca della concessione“.
Oltre alle critiche, Mpa-Grande Sicilia lancia un piano per sbloccare lo stallo della mobilità cittadina, articolato in tre punti chiave: trasformare il multipiano di Viale Medaglie d’Oro in un hub dedicato a giovani e studenti con prezzi accessibili., attivare i collegamenti promessi verso il Palazzo degli Studi, Corso Umberto e gli altri istituti scolastici, svuotare il centro storico dalle auto, valorizzando un’opera pubblica oggi fantasma.
In vista delle prossime mosse, Baglieri annuncia l’intenzione di creare un fronte comune con la base studentesca modicana: “Sono pronto a incontrare i rappresentanti di istituto, gli studenti e le famiglie per costruire una proposta condivisa. La politica deve tornare ad ascoltare i giovani e pretendere il rispetto degli impegni presi con i cittadini”.
3 commenti su “Modica, parcheggi blu, studenti e multipiano: Baglieri (Mpa-Grande Sicilia), “Il Comune faccia rispettare il contratto””
A Modica ormai non funziona nulla, è inutile continuare a prenderci in giro. Guardiamoci in faccia e diciamo la verità come sta.
Quello che per altri comuni è ordinaria amministrazione a Modica sta diventando, o furbescamente lo fanno credere, un fortino inespugnabile.
E poi diciamo pure la realtà sociale come sta: manca totalmente la cultura e la capacità di parcheggiare correttamente dentro gli stalli tracciati, il senso civico in questa città non esiste più, o forse non è mai esistito.
Non lamentiamoci se i comuni vicini migliorano i propri servizi e le città dalle quali dovremmo copiare le cose crescono e si sviluppano e noi rimaniamo indietro.
Modica è relegata in basso per complicità del politica locale con il cittadino che culturalmente non ha intenzione di migliorarsi e rendere migliore la città nei pochi servizi a disposizione.
Ovviamente ,agevolazione x i residenti con priorità, poi chi lavora ,mattina e pomeriggio al corso Umberto, più estensione x abbonamenti xche non tutte le famiglie ci possiamo permettere la macchina x i figli, ricordavo a tanti che chi può permettersi di comprare veicoli con costi che conosciamo più ennesima polizza assicurativa ,troverà la possibilità di pagare la sosta come tanti cittadini che si recano all’ospedale e sappiamo i tempi d’attesa avvolte sono costretti a cambiare anche tre volte il biglietto, poi ci sono le commesse,con stipendi da situazione allucinante sono costretti a pagare e ritagliare dallo stipendio questa situazione residenti che nelle ore invernali parcheggiano lontano da casa anche loro hanno figli piccoli che li portano a scuola e nei giorni di pioggia si attrezzano di ombrello quindi, non penso sia priorità x agevolazione minicar ,con attuale problemi del centro storico o altre zone
Fate parlare la società concessionaria con Amo Modica e tutto si risolverà. 🤣
Ma è possibile che a Modica non c’è proprio nulla che sia funzionante, parlo di cose pubbliche, Piscina, Parcheggio e gestione soste, moletto di Marina di Modica, acquedotto, riparazione delle strade, Polizia Locale, motorini smarmittati che distruggono i timpani e la pazienza della gente.
Avete solo buttato soldi per piazze inutili e ora rese inutilizzabili togliendo i pochi parcheggi che ancora esistevano, piste ciclabili non si sa dove e per chi…
E nessuno dell’amministrazione che faccia una sola parola di autocritica.
SINDACA, GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DOVRESTE DIMETTERVI IMMEDIATAMENTE, è assurdo che non prendiate atto del disastro che i cittadini stanno vivendo.